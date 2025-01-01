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Девичник
Билеты от 1500₽
Киноафиша Девичник

Спектакль Девичник

Постановка
Театр на Малой Ордынке 16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Девичник» по книге Лоры Каннингем

«Девичник» — это спектакль о шести подругах, каждая из которых сталкивается с личным кризисом среднего возраста, о котором они откровенно говорят друг с другом. Вечеринка в честь скорого рождения ребенка одной из женщин становится фоном для откровенных разговоров, где эмоции и переживания неизбежно приводят к переосмыслению жизни, целей и ценностей.

Смех сквозь слёзы: глубокие вопросы и ироничные моменты
В спектакле переплетаются интригующие повороты, добрый юмор и моменты меланхолии. Искрометные диалоги создают атмосферу лёгкости и веселья, но в то же время поднимают важные вопросы о роли женщины в современном обществе, их стремлении к счастью и самореализации. Он становится своеобразным откровением для каждого зрителя, заставляя задуматься о прошлом, настоящем и будущем.

Энциклопедия женской души для мужчин
Этот спектакль имеет особое значение для мужчин. Он даёт возможность заглянуть в мир женских переживаний, желаний и чувств. Режиссёр Владимир Ячменёв отмечает, что многие мужчины часто бывают невнимательны к женщинам, а «Девичник» — это своего рода «энциклопедия» неразгаданной вселенной человеческой души.

Режиссёр: Владимир Ячменёв
Тема спектакля: Отношения, кризис среднего возраста, самопознание, роль женщины в современном мире.

Режиссер
Владимир Ячменев
В ролях
Светлана Фролова
Вероника Лысакова
Татьяна Солнцева
Полина Крюкова
Олеся Дудниченко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 августа
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
18:00 от 1500 ₽
27 августа
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
19:00 от 1500 ₽
24 сентября
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
19:00 от 1500 ₽

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