Спектакль Девичник

Музыкальный вечер от Геликон-оперы

Каждый год программа этого удивительного события меняется, но зрителей неизменно ждут музыкальные сюрпризы в исполнении прекрасной половины театрального коллектива «Геликон-оперы».

В «Геликоне» шутить умеют и делают это со знанием дела, страстно, увлеченно и музыкально. Программа концерта — эксклюзивна. Она будет представлена всего один раз и станет прекрасным подарком нашим дорогим мужчинам!

Очарование и талант

Очаровательные и талантливые леди «Геликон-оперы» подарят незабываемые эмоции и сделают этот вечер особенным, мы в этом абсолютно уверены!

Сюрпризы вечера

По традиции, шоу-программу этого уникального концерта мы пока раскрывать не будем, но заранее можем сказать: скучать не придется. Ожидайте неожиданные моменты и прекрасные музыкальные номера, которые выдаются лишь в рамках этого концерта.