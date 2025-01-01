Меню
Девичник
Билеты от 0₽
Киноафиша Девичник

Спектакль Девичник

Постановка
Геликон-опера 12+
Режиссер Ольга Мелкумова
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О спектакле

Музыкальный вечер от Геликон-оперы

Каждый год программа этого удивительного события меняется, но зрителей неизменно ждут музыкальные сюрпризы в исполнении прекрасной половины театрального коллектива «Геликон-оперы».

В «Геликоне» шутить умеют и делают это со знанием дела, страстно, увлеченно и музыкально. Программа концерта — эксклюзивна. Она будет представлена всего один раз и станет прекрасным подарком нашим дорогим мужчинам!

Очарование и талант

Очаровательные и талантливые леди «Геликон-оперы» подарят незабываемые эмоции и сделают этот вечер особенным, мы в этом абсолютно уверены!

Сюрпризы вечера

По традиции, шоу-программу этого уникального концерта мы пока раскрывать не будем, но заранее можем сказать: скучать не придется. Ожидайте неожиданные моменты и прекрасные музыкальные номера, которые выдаются лишь в рамках этого концерта.

Купить билет на спектакль Девичник

Помощь с билетами
Февраль
23 февраля понедельник
19:00
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16

