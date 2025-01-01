Музыкальный спектакль «Девичник»

Перед свадьбой каждая невеста собирает подруг на девичник, чтобы поделиться секретами и получить советы. В новом музыкальном спектакле «Девичник» мы расскажем, как это бывает, но только между нами — девочками!

Заглянем в мир женских тайн

На сцене встретятся шесть девушек, каждая со своей неповторимой историей, характером и образом мысли. Но всех их объединяет желание поделиться оптимизмом и силой всепоглощающей любви!

Кто ты в этой истории?

Кто же ты — невинный ангел или роковая сердцеедка? Знойная красотка или хранительница домашнего очага? Уверены, что в спектакле ты узнаешь себя и свою историю любви.

Музыкальное погружение

Под самые известные и любимые песни — нежно-лирические, остро-драматические и драйвовые — вы сможете зажечь, как в последний раз. Ведь завтра начинается новая жизнь!

Незабываемые эмоции от театра эстрады

Не упустите возможность стать частью этой незабываемой палитры эмоциональных переживаний. Актрисы Театра эстрады приглашают вас на новый музыкальный проект «Девичник» в Максим Холле.

До встречи на спектакле!