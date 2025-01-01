Меню
Девичник
Киноафиша Девичник

Спектакль Девичник

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль «Девичник»

Перед свадьбой каждая невеста собирает подруг на девичник, чтобы поделиться секретами и получить советы. В новом музыкальном спектакле «Девичник» мы расскажем, как это бывает, но только между нами — девочками!

Заглянем в мир женских тайн

На сцене встретятся шесть девушек, каждая со своей неповторимой историей, характером и образом мысли. Но всех их объединяет желание поделиться оптимизмом и силой всепоглощающей любви!

Кто ты в этой истории?

Кто же ты — невинный ангел или роковая сердцеедка? Знойная красотка или хранительница домашнего очага? Уверены, что в спектакле ты узнаешь себя и свою историю любви.

Музыкальное погружение

Под самые известные и любимые песни — нежно-лирические, остро-драматические и драйвовые — вы сможете зажечь, как в последний раз. Ведь завтра начинается новая жизнь!

Незабываемые эмоции от театра эстрады

Не упустите возможность стать частью этой незабываемой палитры эмоциональных переживаний. Актрисы Театра эстрады приглашают вас на новый музыкальный проект «Девичник» в Максим Холле.

До встречи на спектакле!

Купить билет на спектакль

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 1 октября
Максим-холл Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 1800 ₽
Екатеринбург, 2 октября
Максим-холл Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 1800 ₽

В ближайшие дни

16+
Детский Кукольный
Чиполлино
7 сентября в 11:00 Максим-холл
от 700 ₽
Чем ты хочешь заняться, Лиз?
16+
Моноспектакль
Чем ты хочешь заняться, Лиз?
23 сентября в 19:00 Екатеринбургский дом актера
от 1000 ₽
Любопытный ежик
0+
Музыка Детский
Любопытный ежик
9 ноября в 10:00 Свердловская детская филармония
от 800 ₽
