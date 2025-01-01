Спектакль Девичник

Перед свадьбой каждая невеста собирает подруг на девичник, чтобы поделиться секретами и получить советы. В новом музыкальном спектакле «Девичник» мы расскажем, как это бывает, но только между нами — девочками!
На сцене встретятся шесть девушек, каждая со своей неповторимой историей, характером и образом мысли. Но всех их объединяет желание поделиться оптимизмом и силой всепоглощающей любви!
Кто же ты — невинный ангел или роковая сердцеедка? Знойная красотка или хранительница домашнего очага? Уверены, что в спектакле ты узнаешь себя и свою историю любви.
Под самые известные и любимые песни — нежно-лирические, остро-драматические и драйвовые — вы сможете зажечь, как в последний раз. Ведь завтра начинается новая жизнь!
Не упустите возможность стать частью этой незабываемой палитры эмоциональных переживаний. Актрисы Театра эстрады приглашают вас на новый музыкальный проект «Девичник» в Максим Холле.
До встречи на спектакле!