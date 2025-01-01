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Девичник в большом городе
Киноафиша Девичник в большом городе

Спектакль Девичник в большом городе

18+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Шесть подруг собираются на вечеринку

Если каждая женщина - это загадка, то когда их шестеро в одном помещении, ситуация превращается в наэлектризованный клубок противоречий. Но стоит лишь открыть шкафы, как из них высыплются все скелеты! Иначе точно рванёт так, что достанется всем и каждому.

О спектакле

Шесть подруг собираются на вечеринку, точнее - на «миленькие» домашние посиделки. Повод для встречи прекраснейший - одна из них скоро станет мамой. Куплены подарки, стол ломится от закусок, и все, вроде как, счастливы. Но не всё так просто!

Это психотерапевтическая лирическая комедия, в которой раскрываются женские секреты, глубоко закопанные обиды и страх одиночества. Спектакль рекомендуется «девочкам» всех возрастов и тем мужчинам, кто не боится узнать, о чем секретничают женщины за закрытой дверью!

Детали

Продолжительность: 2 часа с антрактом.

Режиссёр: Татьяна Завьялова

В ролях: Александра Максимова, Наталья Завьялова, Ольга Истомина, Оксана Логро, Дарья Колбасова, Анастасия Грюкова.

Режиссер
Татьяна Завьялова
В ролях
Александра Максимова
Наталья Завьялова
Ольга Истомина
Оксана Логро
Дарья Колбасова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Zart House Санкт-Петербург, пл. Морской Славы, 1, Морской вокзал, 3 этаж
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

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