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Девичник StandUp
Билеты от 300₽
Киноафиша Девичник StandUp

Девичник StandUp

18+
Возраст 18+
Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

Стендап-шоу для девушек и их парней в Coin Event Hall

Приглашаем вас на уникальное стендап-шоу, где лучшие комики Москвы подарят вам незабываемые моменты смеха и веселья! Coin Event Hall, расположенный в самом центре столицы на Пятницкой улице рядом с метро Добрынинская, станет сценой для ярких выступлений.

Уникальная атмосфера и шикарный звук

Coin Event Hall известен своей неповторимой атмосферой и отличным качеством звука. Здесь выступают многие знаменитые комики страны, среди которых Виктория Складчикова, Нурлан Сабуров, Гурам Амарян и Стас Старовойтов. Это место стало площадкой для первых сольных концертов таких артистов, как Ольга Малащенко и Никита Шевчук.

Известные имена на сцене

На сцене Coin Event Hall также записывали свои концерты такие звезды, как Слава Комисаренко, Идрак и Илья Соболев. Зрители стендапа ценят это заведение за быстрое обслуживание и разнообразие напитков и блюд. Многие возвращаются сюда снова и снова — один из зрителей, например, признался, что за последний месяц посетил концерты в Coin 8 раз!

Удобство для гостей

В Coin Event Hall работает бар и кухня, что позволяет насладиться вкусной едой и напитками во время шоу. Чтобы избежать задержек с заказами, рекомендуем приходить не позднее чем за 30 минут до начала мероприятия.

Билеты на диван

Обратите внимание, что стоимость билета на диване указана за весь диван целиком. Количество гостей, которые могут прийти, ограничено числом мест на диване.

Не упустите возможность стать частью яркого стендап-шоу! Ждем вас в Coin Event Hall!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Coin Event Hall Москва, Пятницкая, 71/5, стр. 2
16:00 от 300 ₽
3 августа
Coin Event Hall Москва, Пятницкая, 71/5, стр. 2
16:00 от 300 ₽

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