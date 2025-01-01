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Девичий переполох
Киноафиша Девичий переполох

Спектакль Девичий переполох

Постановка
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» 12+
Режиссер Александр Мацко
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Новая постановка классической оперетты Юрия Милютина по мотивам пьесы Виктора Крылова в Краснодарском музыкальном театре

Одну из лучших отечественных оперетт создал композитор Юрий Милютин в первые послевоенные месяцы 1945 года. Основой сюжета стала пьеса русского драматурга XIX века Виктора Крылова. В центре истории – царь-батюшка, который повелел найти себе достойную невесту. Для смотрины в отдалённое воеводство отправляется знатный московский боярин в сопровождении молодого дьяка. Здесь и начинается настоящий девичий переполох!

Несмотря на старания боярских дочерей, выбор падает на дочь местного воеводы, которая, однако, не рада такому повороту событий. Ей приглянулся статный и пригожий дьяк, что добавляет в сюжет элемент романтики и забавных коллизий.

Популярность и история оперетты

«Девичий переполох» уже давно завоевал популярность в нашей стране и ставился за рубежом. В 1975 году его экранизировали, а в Краснодарском театре оперетты эту постановку показывали в 1954 и 1990 годах.

Новая постановка

Новую версию спектакля готовят главный режиссёр и балетмейстер Музыкального театра Александр Мацко и дирижёр Денис Ивенский. Художник-постановщик – главный художник Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Ирина Долгова, которая ранее сотрудничала с нашим театром в таких спектаклях, как «Мистер Икс», «Труффальдино» и «Двенадцать месяцев».

Световое оформление

Световую партитуру для спектакля создаст приглашённый художник по свету Валентин Бакоян, работавший с театрами Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ярославля, Новокузнецка и других городов.

Что ждать от спектакля

Вас ждёт разудалый спектакль с неповторимым национальным колоритом. Сюжет, основанный на русских фольклорных традициях, лёгкий и задорный юмор, драматические любовные коллизии и, конечно же, счастливый финал – в «Девичьем переполохе» есть все слагаемые хорошей оперетты, за которые мы так любим этот жанр!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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