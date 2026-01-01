Сольный концерт группы «Девиантный Диалект»

В Концертном зале «Свобода» пройдет сольный концерт группы «Девиантный Диалект». Это уникальное событие обещает стать настоящим праздником для поклонников инди-музыки.

Специальные гости

На сцене также выступят специальные гости, что добавит концертной программе особую атмосферу. Зрители могут ожидать увлекательные музыкальные сюрпризы и неповторимые выступления.

Для кого этот концерт

Концерт, вероятно, привлечет не только преданных фанатов группы, но и любителей необычных и захватывающих шоу. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!