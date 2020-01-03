Спектакль «Девчата» в Театре «Балтийский дом»

Театр-фестиваль «Балтийский дом» представляет лирическую комедию «Девчата». Эта постановка полна света, юмора, танцев и музыки, которые придают истории особую теплоту и жизненную энергию.

О спектакле

«Девчата» рассказывают историю молодой девушки Тоси, которая проходит через испытания взрослой жизни, оставаясь верной себе. Добрая, дерзкая и наивная, с широко открытыми на мир глазами, она не теряет своей веры в людей и в любовь. Спектакль показывает, как окружающий мир меняется вместе с Тосей, становясь только добрее и светлее.

Особенность постановки

Стоит отметить, что этот спектакль — не просто ремейк знаменитой советской кинокартины, которая в год своего выхода собрала у экранов 35 миллионов зрителей. Это также не адаптация книги, переведённой на 15 языков мира. Вместо этого постановка предлагает новый взгляд на знакомую историю, позволяя зрителям ощутить, что счастье — действительно существует.

«Девчата» в исполнении труппы театра «Балтийский дом» — это лёгкая и трогательная история, которая напомнит о важности веры в добро и любовь. После просмотра вы наверняка уйдёте с чувством, что счастье — это не миф, а реальность, которая доступна каждому.