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Девчата
Киноафиша Девчата

Спектакль Девчата

Постановка
Театр-фестиваль «Балтийский дом» 12+
Продолжительность 3 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Девчата» в Театре «Балтийский дом»

Театр-фестиваль «Балтийский дом» представляет лирическую комедию «Девчата». Эта постановка полна света, юмора, танцев и музыки, которые придают истории особую теплоту и жизненную энергию.

О спектакле

«Девчата» рассказывают историю молодой девушки Тоси, которая проходит через испытания взрослой жизни, оставаясь верной себе. Добрая, дерзкая и наивная, с широко открытыми на мир глазами, она не теряет своей веры в людей и в любовь. Спектакль показывает, как окружающий мир меняется вместе с Тосей, становясь только добрее и светлее.

Особенность постановки

Стоит отметить, что этот спектакль — не просто ремейк знаменитой советской кинокартины, которая в год своего выхода собрала у экранов 35 миллионов зрителей. Это также не адаптация книги, переведённой на 15 языков мира. Вместо этого постановка предлагает новый взгляд на знакомую историю, позволяя зрителям ощутить, что счастье — действительно существует.

«Девчата» в исполнении труппы театра «Балтийский дом» — это лёгкая и трогательная история, которая напомнит о важности веры в добро и любовь. После просмотра вы наверняка уйдёте с чувством, что счастье — это не миф, а реальность, которая доступна каждому.

Режиссер
Александр Кладько
В ролях
Александра Мамкаева
Елена Карпова
Валентина Коровникова
Наталья Виноградова
Дарья Юргенс

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 августа
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Девчата Девчата Девчата Девчата Девчата Девчата Девчата Девчата Девчата Девчата Девчата Девчата Девчата Девчата Девчата Девчата Девчата Девчата Девчата Девчата

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