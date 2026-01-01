Спектакль «Девчата» в Воронежском концертном зале

В Воронежском концертном зале пройдет спектакль по мотивам фильма и повести Бориса Бедного «Девчата». Действие перенесено в 70-е годы, и героев ждут неожиданные повороты. Постановка включает яркие костюмы, интересные декорации и любимые советские песни.

Спектакль понравится тем, кто ценит музыкальные постановки и ностальгию по советскому прошлому. Это праздничное событие станет подарком для всех девчат, рождённых в СССР! Каждая мелодия наполнит зал огоньками весёлых глаз и доброй атмосферой.

Приглашаем вас вспомнить любимые песни и провести приятный вечер с яркой и музыкальной комедией «Девчата», которая создана талантливыми молодыми артистами московского Театра на Мельникова.

О спектакле

Музыкальная комедия «Девчата» создана по одноименному фильму и повести Бориса Бедного, однако действие перенесено в 70-е годы. Это позволяет узнать неожиданные повороты сюжета, которых не было в кино, но которые присутствуют в оригинальной повести.

В роли артистов выступят: Константин Барышников, Александр Луканичев, Анна Микульская, Наталья Колоскова, Ксения Соколова и другие таланты Театра на Мельникова.

Команда постановки

Режиссёр: Юлия Свиридова

Музыкальный руководитель: Светлана Кузьмина

Художник по свету: Евгений Иванько

Хореограф: Рикардо До Рего

Продолжительность спектакля – 2 часа 20 минут с одним антрактом.