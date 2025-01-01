Меню
Девчата
Девчата

Спектакль Девчата

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Музыкальная комедия «Девчата»: возвращение любимых героев

Музыкальная комедия «Девчата», основанная на одноимённой повести Бориса Васильевича Бедного и вдохновлённая советским кинобестселлером, готова удивить зрителей новыми поворотами сюжета. Действие перенесено в 70-е годы, что позволит по-новому взглянуть на знакомых героев. В этом спектакле будут неожиданные моменты, которых не было в оригинальной киноленте!

Яркий мюзикл на современный лад

Комедия обещает быть яркой и музыкальной. Зрители насладятся живым звуком, который создаст атмосферу веселья и ностальгии. Спектакль будет насыщен любимыми советскими хитами — узнаете их, когда придёте посмотреть этот новый хит сезона!

Эстетика и масштабность

Не пропустите возможность увидеть яркие костюмы и масштабные декорации, которые создадут уникальную атмосферу 70-х. Каждое представление станет праздником театрального искусства, в котором музыка и комедия переплетутся с новыми идеями и сюжетом.

Спешите на мюзикл «Девчата» — мелодии, которые вы не забудете, и сюжет, который покорит ваше сердце!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 13 декабря
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
19:00

В ближайшие дни

Дуэнья
12+
Комедия Музыка
Дуэнья
25 ноября в 19:00 МТС Live Холл Нижний Новгород
от 2000 ₽
Фантом. Призрак Оперы
12+
Мюзикл
Фантом. Призрак Оперы
4 сентября в 19:00 МТС Live Холл Нижний Новгород
от 1500 ₽
Антистресс сказки «Для хороших людей»
12+
Комедия
Антистресс сказки «Для хороших людей»
25 октября в 15:00 Творческое объединение «Нетеатр»
от 700 ₽
