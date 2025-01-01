Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Детство Деда Мороза
Киноафиша Детство Деда Мороза

Спектакль Детство Деда Мороза

0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+

О спектакле

Новогоднее представление для детей «Детство Деда Мороза»

Приготовьтесь увидеть Деда Мороза в новом свете! Мы расскажем вам о его юности и о том, как он искал свой волшебный посох, чтобы стать настоящим магом зимнего леса. В этом спектакле вы встретите его лучших друзей и поможете им в борьбе со злой колдуньей.

Сказочный мир волшебства

На сцене вас ждут великолепные 3D-декорации, гигантский надувной кит высотой 10 метров и трехметровые морские обитатели. Красочные костюмы артистов, в том числе костюмы медведей и страусов, перенесут вас в чудесный мир под Рождество.

Музыка и интерактив

В ходе шоу вы сможете насладиться песнями и диалогами от солистов Санкт-Петербургских театров Мюзик-холла и Музкомедии. Ростовые куклы будут петь и танцевать, а также участвовать в интерактивных номерах с мыльными пузырями и гигантскими шарами.

Подарки для детей

Каждый ребенок получит сладкий подарок (450–500 гр.) и светящийся браслет. Возрастные ограничения: 0+. Дети до 4 лет проходят бесплатно с одним взрослым, не занимая отдельного места. Для зрителей от 5 лет требуется отдельный билет.

Не забудьте про развлечение

Приходите заранее, чтобы насладиться веселыми играми с ростовыми куклами, дискотекой и конкурсами. Каждому малышу будет выдан билет на бесплатный подарок, который можно будет получить сразу после спектакля.

Не упустите шанс погрузиться в атмосферу зимнего волшебства с «Детством Деда Мороза»! Ждем вас на нашем спектакле!

Купить билет на спектакль Детство Деда Мороза

Помощь с билетами
В других городах
Январь
2 января пятница
12:00
КДЦ «Московский» Санкт-Петербург, Московский просп., 152
от 850 ₽
15:00
КДЦ «Московский» Санкт-Петербург, Московский просп., 152
от 850 ₽
18:00
КДЦ «Московский» Санкт-Петербург, Московский просп., 152
от 850 ₽
3 января суббота
11:00
КДЦ «Московский» Санкт-Петербург, Московский просп., 152
от 850 ₽
14:00
КДЦ «Московский» Санкт-Петербург, Московский просп., 152
от 850 ₽
17:00
КДЦ «Московский» Санкт-Петербург, Московский просп., 152
от 850 ₽
4 января воскресенье
11:00
КДЦ «Московский» Санкт-Петербург, Московский просп., 152
от 850 ₽
14:00
КДЦ «Московский» Санкт-Петербург, Московский просп., 152
от 850 ₽
17:00
КДЦ «Московский» Санкт-Петербург, Московский просп., 152
от 850 ₽
5 января понедельник
11:00
КДЦ «Московский» Санкт-Петербург, Московский просп., 152
от 850 ₽
14:00
КДЦ «Московский» Санкт-Петербург, Московский просп., 152
от 850 ₽
17:00
КДЦ «Московский» Санкт-Петербург, Московский просп., 152
от 850 ₽

В ближайшие дни

В лучах
16+
Драма
В лучах
7 марта в 19:00 Театр им. Ленсовета
от 1000 ₽
Сказка о Золотой рыбке
0+
Детские елки Цирк
Сказка о Золотой рыбке
6 января в 12:00 КСК «Арена»
от 900 ₽
Санта успеет?!
6+
Детский Детские елки Иммерсивный
Санта успеет?!
19 декабря в 15:30 Dreamville
от 2100 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше