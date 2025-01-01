Спектакль Детство Деда Мороза

Новогоднее представление для детей «Детство Деда Мороза»

Приготовьтесь увидеть Деда Мороза в новом свете! Мы расскажем вам о его юности и о том, как он искал свой волшебный посох, чтобы стать настоящим магом зимнего леса. В этом спектакле вы встретите его лучших друзей и поможете им в борьбе со злой колдуньей.

Сказочный мир волшебства

На сцене вас ждут великолепные 3D-декорации, гигантский надувной кит высотой 10 метров и трехметровые морские обитатели. Красочные костюмы артистов, в том числе костюмы медведей и страусов, перенесут вас в чудесный мир под Рождество.

Музыка и интерактив

В ходе шоу вы сможете насладиться песнями и диалогами от солистов Санкт-Петербургских театров Мюзик-холла и Музкомедии. Ростовые куклы будут петь и танцевать, а также участвовать в интерактивных номерах с мыльными пузырями и гигантскими шарами.

Подарки для детей

Каждый ребенок получит сладкий подарок (450–500 гр.) и светящийся браслет. Возрастные ограничения: 0+. Дети до 4 лет проходят бесплатно с одним взрослым, не занимая отдельного места. Для зрителей от 5 лет требуется отдельный билет.

Не забудьте про развлечение

Приходите заранее, чтобы насладиться веселыми играми с ростовыми куклами, дискотекой и конкурсами. Каждому малышу будет выдан билет на бесплатный подарок, который можно будет получить сразу после спектакля.

Не упустите шанс погрузиться в атмосферу зимнего волшебства с «Детством Деда Мороза»! Ждем вас на нашем спектакле!