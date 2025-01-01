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Детское развлекательное шоу «Хахалики»
Киноафиша Детское развлекательное шоу «Хахалики»

Спектакль Детское развлекательное шоу «Хахалики»

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О концерте/спектакле

Приключения на луне в детском шоу «Хахалики»

Приготовьтесь к невероятным приключениям на луне в детском развлекательном шоу «Хахалики»! Это уникальное мероприятие подарит вашим детям возможность не только весело провести время, но и активно участвовать в увлекательных заданиях вместе с любимыми персонажами.

Что вас ждет на шоу?

В программе запланировано множество интересных активностей: маленькие зрители отправятся на луну, где будут разгадывать загадки, проходить увлекательные игры, петь популярные детские песни и зажигательно танцевать. Это шоу полное сюрпризов и неожиданных поворотов!

Командный дух и подарки

Каждое задание требует смекалки, дружбы и командного духа, поэтому ваши дети смогут не только развлечься, но и научиться работать в команде. Для самых активных участников шоу предусмотрены замечательные подарки!

Ведущий и гости

На сцене выступит известный ведущий телеканала «Карусель», актер театра и кино, певец Андрей Гликоген. Вместе со своими помощниками — бабушками и супергероями — он поможет маленьким зрителям в решении даже самых сложных задач!

Не упустите шанс!

Не упустите возможность весело провести время, завести новых друзей и окунуться в мир смеха и радости. Присоединяйтесь к нам в детском развлекательном шоу «Хахалики» — где смех и радость не знают границ! Будет интересно, познавательно и невероятно весело!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 11 сентября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
18:00 от 2200 ₽

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