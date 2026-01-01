Спектакль Детское интерактивное представление «Хахалики»

Детское музыкальное развлекательное шоу «Хахалики»

Приготовьтесь к удивительному детскому развлекательному шоу «Хахалики»! В этом спектакле маленькие зрители смогут встретиться со своими любимыми персонажами и активно участвовать в увлекательных заданиях.

Что ожидает участников?

Вместе с героями наши маленькие зрители отправятся на луну, где их ждут захватывающие загадки, интересные игры, популярные детские песни и зажигательные танцы. Концерт полон сюрпризов и неожиданных поворотов!

Развивающие задачи и подарки

Задачи, которые будут решаться, требуют смекалки, дружбы и командного духа! Для самых активных участников предусмотрены замечательные подарки. Это отличный шанс повеселиться и завести новых друзей!

Ведущий и персонажи

На сцене выступит ведущий телеканала «Карусель», актер театра и кино, певец Андрей Гликоген. Вместе со своими помощниками — бабушками и супергероями — он поможет маленьким зрителям в решении даже самых сложных задач!

Не упустите возможность стать частью этого удивительного шоу «Хахалики», где смех и радость не знают границ!