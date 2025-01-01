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Детское иммерсивное шоу «Магия»
Киноафиша Детское иммерсивное шоу «Магия»

Спектакль Детское иммерсивное шоу «Магия»

6+
Продолжительность 30 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Магическое шоу для детей

С радостью представляем новое захватывающее детское иммерсивное шоу «Магия» в Санкт-Петербурге! Это уникальное событие подарит вашим детям настоящий праздник, где каждый номер становится увлекательным диалогом с воображением.

Удивительные иллюзии

Мастер иллюзий поражает публику не с помощью технических устройств, а благодаря невероятной ловкости рук. Это зрелище завораживает как неподготовленных зрителей, так и настоящих ценителей искусства фокусов. В программе — захватывающее путешествие, где стираются границы между возможным и невозможным.

Интерактивный формат

Шоу проходит в интерактивном формате и включает не только представление, но и увлекательный мастер-класс по фокусам, который особенно нравится юным посетителям. Это отличная возможность для детей попробовать себя в роли настоящих иллюзионистов!

Не упустите шанс

Не упустите свой шанс стать свидетелями того, как обыденность превращается в чудо! Билеты раскупаются быстрее, чем исчезает кролик в шляпе, поэтому рекомендуем заранее позаботиться о покупке.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Casino Museum Санкт-Петербург, Невский просп., 22, 3 этаж
12:15 14:15 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Casino Museum Санкт-Петербург, Невский просп., 22, 3 этаж
12:15 14:15 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Casino Museum Санкт-Петербург, Невский просп., 22, 3 этаж
12:15 14:15 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Casino Museum Санкт-Петербург, Невский просп., 22, 3 этаж
13:15 от 600 ₽ 15:15 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Casino Museum Санкт-Петербург, Невский просп., 22, 3 этаж
15:15

Фотографии

Детское иммерсивное шоу «Магия» Детское иммерсивное шоу «Магия» Детское иммерсивное шоу «Магия»

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