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Детско-юношеский симфонический оркестр
Киноафиша Детско-юношеский симфонический оркестр

Детско-юношеский симфонический оркестр

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт «Оркестровые образы. Классика и современность» в Капелле

Детско-юношеский симфонический оркестр Детской филармонии Челябинской области приглашает на премьеру новой программы «Оркестровые образы. Классика и современность». Концерт состоится в уютных стенах филармонии и обещает стать ярким событием в культурной жизни региона.

О коллективе

Созданный в 2021 году, оркестр быстро завоевал признание на сценах Челябинска и за его пределами. В состав коллектива входят 70 юных музыкантов в возрасте от 11 до 18 лет, среди которых – лауреаты международных конкурсов и стипендиаты фонда «Новые имена». За короткое время оркестр представил более 30 концертов и гастролировал в 14 городах России.

Руководство и достижения

Коллективом руководит заслуженный артист России Валерий Уткин. Он гордится участием в таких значимых событиях, как гала-концерт с народным артистом Денисом Мацуевым и выступления в Санкт-Петербургской академической капелле.

Программа концерта

В рамках концерта будут представлены ранее не исполнявшиеся произведения, написанные специально для симфонического оркестра в рамках II Всероссийского конкурса композиторов «Академия симфонической музыки. Композиторы детям». Также зрители смогут насладиться Концертом Эдварда Грига для фортепиано с оркестром a-moll в исполнении юного пианиста Владимира Рублева.

Виртуозный солист

Владимир Рублев – талантливый пианист, который уже успел завоевать множество наград на международных конкурсах. Он является стипендиатом фонда «Новые имена» и выступал с известными оркестрами, включая «Виртуозы Москвы» и Симфонический оркестр Мариинского театра. Его профессиональный путь начался в 7 лет, и на сегодняшний день он учится в 7 классе МССМШ им. Гнесиных.

Программа концерта

  • 1 отделение:
    • И. Дунаевский – Увертюра из к/ф «Дети капитана Гранта»
    • Э. Григ – Концерт для фортепиано с оркестром a-moll (солист Владимир Рублев)
  • 2 отделение:
    • Е. Прутужалов – Симфоническая картина «Вдоль по Уралу» (Гран-при)
    • Э. Низамов – Симфонические приключения для юношеского симфонического оркестра (1 премия)
    • Д. Кошелев – Памяти Шопена. Рапсодия для фортепиано и оркестра (2 премия)
    • Т. Шкербина – Онон – река жизни (2 премия)

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Концерт обещает быть насыщенным и вдохновляющим.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 сентября
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Детско-юношеский симфонический оркестр Детско-юношеский симфонический оркестр Детско-юношеский симфонический оркестр

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