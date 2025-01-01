Концерт «Оркестровые образы. Классика и современность» в Капелле

Детско-юношеский симфонический оркестр Детской филармонии Челябинской области приглашает на премьеру новой программы «Оркестровые образы. Классика и современность». Концерт состоится в уютных стенах филармонии и обещает стать ярким событием в культурной жизни региона.

О коллективе

Созданный в 2021 году, оркестр быстро завоевал признание на сценах Челябинска и за его пределами. В состав коллектива входят 70 юных музыкантов в возрасте от 11 до 18 лет, среди которых – лауреаты международных конкурсов и стипендиаты фонда «Новые имена». За короткое время оркестр представил более 30 концертов и гастролировал в 14 городах России.

Руководство и достижения

Коллективом руководит заслуженный артист России Валерий Уткин. Он гордится участием в таких значимых событиях, как гала-концерт с народным артистом Денисом Мацуевым и выступления в Санкт-Петербургской академической капелле.

Программа концерта

В рамках концерта будут представлены ранее не исполнявшиеся произведения, написанные специально для симфонического оркестра в рамках II Всероссийского конкурса композиторов «Академия симфонической музыки. Композиторы детям». Также зрители смогут насладиться Концертом Эдварда Грига для фортепиано с оркестром a-moll в исполнении юного пианиста Владимира Рублева.

Виртуозный солист

Владимир Рублев – талантливый пианист, который уже успел завоевать множество наград на международных конкурсах. Он является стипендиатом фонда «Новые имена» и выступал с известными оркестрами, включая «Виртуозы Москвы» и Симфонический оркестр Мариинского театра. Его профессиональный путь начался в 7 лет, и на сегодняшний день он учится в 7 классе МССМШ им. Гнесиных.

Программа концерта

1 отделение: И. Дунаевский – Увертюра из к/ф «Дети капитана Гранта» Э. Григ – Концерт для фортепиано с оркестром a-moll (солист Владимир Рублев)

2 отделение: Е. Прутужалов – Симфоническая картина «Вдоль по Уралу» (Гран-при) Э. Низамов – Симфонические приключения для юношеского симфонического оркестра (1 премия) Д. Кошелев – Памяти Шопена. Рапсодия для фортепиано и оркестра (2 премия) Т. Шкербина – Онон – река жизни (2 премия)



Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Концерт обещает быть насыщенным и вдохновляющим.