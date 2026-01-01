Спектакль Детский выпускной в театре (группа до 30 человек)

Выпускной на Малой сцене театра «На Басманной»

Дорогие друзья! Приглашаем вас отпраздновать выпускной на Малой сцене театра «На Басманной». Подарите детям выпускной мечты!

У входа в театр детей встречает театральный сказочник — артист театра в историческом костюме. Он проведет экскурсию по театру и покажет самые секретные и закрытые места, включая костюмерный и гримерный цех. А когда детки пройдут в зал для просмотра спектакля, прямо перед началом представления секретами мастерства поделятся осветители и звукооператоры.

Звучит третий звонок и начинается волшебство! В камерном зале на Малой сцене, который вмещает всего 50 человек, зрители отделены от артистов условными парой метров. Поэтому все, что происходит на сцене, становится частью общего праздника.

По окончании спектакля артисты поздравляют детей с важным этапом в жизни и фотографируются с ними. Также классному руководителю предоставляется слово для торжественной речи.

Для памятных фотографий в фойе театра подготовлены специальные фотозоны. Каждый ребенок в конце праздника получит диплом «Юный театрал» с подписью директора и художественного руководителя театра.

Если у участников праздника появится желание подкрепиться и потанцевать, в театре есть место и для этого!

Вы можете выбрать удобное время: с 10:00 до 14:00 или с 16:00 до 20:00. Dress code: приходите в нарядной одежде, чтобы праздник стал по-настоящему особенным. Платья принцесс и белые рубашки с бабочкой приветствуются.

Всего за пять тысяч рублей на ребенка вы получите самый необычный формат праздника. Взрослые приходят на праздник бесплатно!

Будем рады видеть вас в гостях на Малой сцене театра «На Басманной»!