Спектакль Детский выпускной в театре (группа до 20 человек)

Приглашаем вас отпраздновать выпускной на Малой сцене театра «На Басманной»! Подходящий формат для тех, кто ищет необычные и запоминающиеся моменты для торжественных событий.
У входа в театр детей встретит театральный сказочник — артист театра в историческом костюме, который проведет экскурсию по закрытым и секретным местам театра, включая костюмерный и гримерный цехи. Это уникальная возможность увидеть театр изнутри!
Перед началом спектакля наши специалисты поделятся своими секретами мастерства, что сделает ожидание ещё более увлекательным.
Звучит третий звонок, и начинается волшебство! В камерном зале на Малой сцене, рассчитанном всего на 50 человек, зрители ощутят ближе к артистам. Здесь происходит настоящая магия театрального искусства.
По окончании спектакля артисты поздравят детей с важным этапом в жизни и проведут фотосессию с ними. К тому же, классному руководителю предоставляется слово для торжественной речи.
Каждый ребёнок получит диплом «Юный театрал» с подписью директора и художественного руководителя театра, что станет памятным моментом этого дня.
Для памятных фотографий в фойе театра подготовлены специальные фотозоны. А если участникам праздника захочется подкрепиться и потанцевать, в театре есть возможность и для этого!
Всего за пять тысяч рублей на ребенка вы получите самый необычный формат праздника. И не забудьте, что взрослые приходят на праздник бесплатно!
Мы будем рады видеть вас на Малой сцене театра «На Басманной»!