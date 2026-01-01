Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Детский выпускной в театре (группа до 20 человек)
Киноафиша Детский выпускной в театре (группа до 20 человек)

Спектакль Детский выпускной в театре (группа до 20 человек)

0+
Продолжительность 240 минут
Возраст 0+

О спектакле

Выпускной праздник на Малой сцене театра «На Басманной»

Приглашаем вас отпраздновать выпускной на Малой сцене театра «На Басманной»! Подходящий формат для тех, кто ищет необычные и запоминающиеся моменты для торжественных событий.

Встреча с театральным сказочником

У входа в театр детей встретит театральный сказочник — артист театра в историческом костюме, который проведет экскурсию по закрытым и секретным местам театра, включая костюмерный и гримерный цехи. Это уникальная возможность увидеть театр изнутри!

Секреты мастерства осветителей и звукооператоров

Перед началом спектакля наши специалисты поделятся своими секретами мастерства, что сделает ожидание ещё более увлекательным.

Камеры внимания и радости

Звучит третий звонок, и начинается волшебство! В камерном зале на Малой сцене, рассчитанном всего на 50 человек, зрители ощутят ближе к артистам. Здесь происходит настоящая магия театрального искусства.

Поздравления и дипломы

По окончании спектакля артисты поздравят детей с важным этапом в жизни и проведут фотосессию с ними. К тому же, классному руководителю предоставляется слово для торжественной речи.

Каждый ребёнок получит диплом «Юный театрал» с подписью директора и художественного руководителя театра, что станет памятным моментом этого дня.

Фото и танцы

Для памятных фотографий в фойе театра подготовлены специальные фотозоны. А если участникам праздника захочется подкрепиться и потанцевать, в театре есть возможность и для этого!

Детали мероприятия

  • Продолжительность праздника: 4 часа.
  • Вы можете выбрать удобное время: с 10:00 до 14:00 или с 16:00 до 20:00.
  • Dress code: приходите в нарядной одежде, чтобы праздник стал по-настоящему особенным. Платья принцесс и белые рубашки с бабочкой приветствуются.
  • Группа до 30 человек.

Всего за пять тысяч рублей на ребенка вы получите самый необычный формат праздника. И не забудьте, что взрослые приходят на праздник бесплатно!

Мы будем рады видеть вас на Малой сцене театра «На Басманной»!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше