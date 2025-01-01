Детский StandUp: семейное шоу выходного дня

Первый детский Stand-Up концерт в Москве

Приглашаем вас на уникальное эксцентрично-комедийное шоу для всей семьи! Этот первый детский Stand-Up концерт соберет лучших клоунов, комиков и артистов оригинального жанра, готовых подарить вам и вашим детям незабываемые эмоции.

Формат, завоевавший мир

Невероятно популярный формат Stand-Up, ставший визитной карточкой крупнейших комедийных фестивалей, наконец добрался до Москвы. На сцене выступят преемники известных на весь мир клоунов, выпускники театра Лицедеи, клоуны в 4-ом поколении и победители международных цирковых фестивалей.

Забавные артисты для всей семьи

Вас ждут роскошные клоуны, фокусники и актеры, которые исполнят миниатюры, способные рассмешить не только детей, но и вашего внутреннего ребенка. Это шоу обещает стать настоящим праздником смеха и радости!

Победители и признание

Не упустите возможность стать частью комедийного шоу, отмеченного наградами, получившего признание на Moscow Urban Forum и премии KudaGo как лучший развлекательный проект. Шоу регулярно попадает в топ самых популярных мероприятий на Яндекс Афише.

Полезная информация

Продолжительность: 1 час. Билеты приобретаются на каждого зрителя, включая детей! Например, если вы приходите вдвоем с ребенком, вам необходимо купить 2 билета.

Рекомендуем приходить за час до начала шоу, чтобы комфортно разместиться и настроиться на вечер. Менеджер зала поможет с размещением, учитывая категорию вашего билета. Для компаний лучше закупать билеты на одно имя.

Не упустите шанс увидеть это уникальное шоу и подарить себе и своим детям радостные моменты!