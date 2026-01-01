Детский арт мастер-класс в Москве

Приглашаем юных художников в Городскую усадьбу князя Голицына! В этом мастер-классе дети от 4 до 7 лет познакомятся с уникальным методом рисования, который прославил художника Жоржа Сёра.

Жорж Сёра создал свой собственный стиль, называемый пуантилизмом. Он создавал завораживающие пейзажи с помощью множества ярких точек, которые, складываясь вместе, превращались в красивые картины. На нашем мастер-классе ребята смогут попробовать себя в роли художников и нарисовать свои произведения искусства, используя необычные инструменты: пластилин, пальцы и кисточки. Это отличная возможность развить творческие способности и весело провести время!

Не упустите шанс подарить вашему ребенку увлекательный опыт и вдохновение для творчества!