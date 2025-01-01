Цикл мастер-классов «Утренний этюд» предлагает юным участникам начать день с вдохновения, наблюдения и творчества. На занятиях дети обучаются видеть красоту вокруг — в картинах, линиях, цветах и даже в собственных чувствах.
Программа проходит прямо в музейных залах. Ребята располагаются с планшетами перед произведениями искусства, создавая собственные этюды, наброски и мини-композиции. Это уникальная возможность развивать художественные навыки в непосредственной близости к шедеврам.
Мастер-классы подходят для детей в возрасте от 7 до 10 лет.
Важно отметить, что все необходимые материалы входят в стоимость занятия, обеспечивая комфорт и удобство для участников.