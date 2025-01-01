Меню
Детский мастер-класс «Новогодний утренний этюд»
О выставке

Мастер-класс из цикла «Утренний этюд» в новогодней программе музея

Цикл мастер-классов «Утренний этюд» предлагает юным участникам начать день с вдохновения, наблюдения и творчества. На занятиях дети обучаются видеть красоту вокруг — в картинах, линиях, цветах и даже в собственных чувствах.

Программа проходит прямо в музейных залах. Ребята располагаются с планшетами перед произведениями искусства, создавая собственные этюды, наброски и мини-композиции. Это уникальная возможность развивать художественные навыки в непосредственной близости к шедеврам.

Что ждет участников:

  • Увлекательные разговоры об искусстве;
  • Знакомство с основами композиции, цвета и света;
  • Творческие задания по мотивам увиденных картин;
  • Рисование на планшетах — быстро, свободно, современно.

Рекомендации по возрасту

Мастер-классы подходят для детей в возрасте от 7 до 10 лет.

Важно отметить, что все необходимые материалы входят в стоимость занятия, обеспечивая комфорт и удобство для участников.

Январь
8 января четверг
14:00
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
от 400 ₽

