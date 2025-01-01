Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О концерте/спектакле
Киноафиша
Детский мастер-класс: Где и как работает скульптор. Мастерская-завод
Детский мастер-класс: Где и как работает скульптор. Мастерская-завод
6+
мастер-класс
Возраст
6+
О концерте/спектакле
Развернуть
Купить билет на выставка
Расписание
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
В других городах
Новосибирск, 6 декабря
Новосибирский художественный музей
Новосибирск, Красный просп., 5
16:00
от 650 ₽
В ближайшие дни
0+
Экскурсия
Шесть мостов
28 сентября в 17:30
Теплоход «Новосибирск»
от 900 ₽
6+
Мастер-класс
Мастер-класс «Искусство играющих кукол»
27 сентября в 16:00
Новосибирский театр кукол
от 300 ₽
0+
Экскурсия
Огни Новосибирска
29 августа в 21:00
Теплоход «Новосибирск»
от 1200 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667