Детский концерт «Музыкальный зоопарк» от проекта «Новая сказка»

Арт-проект «Новая сказка»: Музыкальный зоопарк в Зарядье

Приглашаем вас на увлекательное представление «Музыкальный зоопарк» от коллектива «Контрабас-квартет». Это арт-проект «Новая сказка» обещает стать настоящим праздником для юных зрителей и их родителей!

Веселая прогулка с музыкой

Во время спектакля дети смогут не только слушать музыку, но и активно участвовать в действии. Ребята будут разгадывать загадки, петь, танцевать и даже играть на музыкальных инструментах. Каждый юный зритель станет настоящим участником представления!

Приключения в мире музыки

Наши маленькие друзья поймают летучую мышь, поплавают с лебедем, найдут, где прячется котик, и разомнут косточки в танце вместе с маленькими утятами. Все это будет сопровождаться музыкой великих композиторов: Штрауса (не путать со страусом!), Сен-Санса, Шуберта и Моцарта.

Для кого и как приобрести билеты

Спектакль рекомендован для детей от 5 лет. Обратите внимание, что билеты необходимо приобрести для каждого зрителя, независимо от возраста. Не упустите возможность подарить вашему ребенку незабываемые впечатления!