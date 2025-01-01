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Детский концерт «Музыкальный зоопарк» от проекта «Новая сказка»
Билеты от 500₽
Киноафиша Детский концерт «Музыкальный зоопарк» от проекта «Новая сказка»

Детский концерт «Музыкальный зоопарк» от проекта «Новая сказка»

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Арт-проект «Новая сказка»: Музыкальный зоопарк в Зарядье

Приглашаем вас на увлекательное представление «Музыкальный зоопарк» от коллектива «Контрабас-квартет». Это арт-проект «Новая сказка» обещает стать настоящим праздником для юных зрителей и их родителей!

Веселая прогулка с музыкой

Во время спектакля дети смогут не только слушать музыку, но и активно участвовать в действии. Ребята будут разгадывать загадки, петь, танцевать и даже играть на музыкальных инструментах. Каждый юный зритель станет настоящим участником представления!

Приключения в мире музыки

Наши маленькие друзья поймают летучую мышь, поплавают с лебедем, найдут, где прячется котик, и разомнут косточки в танце вместе с маленькими утятами. Все это будет сопровождаться музыкой великих композиторов: Штрауса (не путать со страусом!), Сен-Санса, Шуберта и Моцарта.

Для кого и как приобрести билеты

Спектакль рекомендован для детей от 5 лет. Обратите внимание, что билеты необходимо приобрести для каждого зрителя, независимо от возраста. Не упустите возможность подарить вашему ребенку незабываемые впечатления!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 ноября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
13:00 от 500 ₽

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