Детский концерт-караоке «Любимые мультфильмы»
0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О концерте

Музыкальный праздник для всей семьи

Детский проект «Город Муз» приглашает детей и их родителей на волшебный музыкальный праздник — концерт-караоке «Любимые мультфильмы»! В это чудесное утро на сцене выступят талантливые музыканты: Любовь Старцева, Иван Кишкин и Евгений Фалин. Они подарят зрителям живое исполнение незабываемых мелодий из культовых советских и российских мультфильмов и кинофильмов.

Интерактивный формат

Каждый гость сможет стать частью музыкального действа: вместе с артистами спеть знакомые с детства песни, ощутить атмосферу ностальгии и пережить вновь те тёплые чувства, которые дарят любимые анимационные истории. Концерт пройдет в формате караоке, что создаст неповторимую атмосферу единства и радости.

Утренний концерт для всей семьи

Это утро станет настоящим подарком для всей семьи. Вы не просто послушаете музыку, а активно поучаствуете в празднике: погрузитесь в веселое исполнение любимых композици, поиграете на шумовых инструментах вместе с артистами и вспомните самые трогательные песни, которые объединяют поколения. А после концерта дети смогут поиграть на концертных инструментах под чутким руководством исполнителей.

Не упустите возможность провести время в кругу семьи под звуки любимых мелодий! Ждем вас на концерте-караоке «Любимые мультфильмы»!

Проект «Город Муз» доверяется разработкой творческих проектов таким учреждением, как Мариинский театр, Петербургская филармония и Академическая Капелла. Мы гордимся, что наш проект вошел в ТОП-100 лучших проектов ФПГ.

Исполнители:

  • Любовь Старцева (гусли)
  • Иван Кишкин (аккордеон)
  • Евгений Фалин (скрипка)

Март
15 марта воскресенье
11:00
Музей-квартира Римского-Корсакова Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, флигель во дворе
от 800 ₽

В ближайшие дни

Ave Maria и шедевры
6+
Классическая музыка
Ave Maria и шедевры
15 марта в 15:00 Приход Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы
от 1200 ₽
Киномузыка на Органе при Свечах
6+
Классическая музыка
Киномузыка на Органе при Свечах
23 мая в 21:00 Базилика святой Екатерины Александрийской
от 599 ₽
Джем-сэшн
12+
Джаз
Джем-сэшн
14 апреля в 19:00 Филармония джазовой музыки
от 1600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
