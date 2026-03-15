Детский концерт-караоке «Любимые мультфильмы»

Музыкальный праздник для всей семьи

Детский проект «Город Муз» приглашает детей и их родителей на волшебный музыкальный праздник — концерт-караоке «Любимые мультфильмы»! В это чудесное утро на сцене выступят талантливые музыканты: Любовь Старцева, Иван Кишкин и Евгений Фалин. Они подарят зрителям живое исполнение незабываемых мелодий из культовых советских и российских мультфильмов и кинофильмов.

Интерактивный формат

Каждый гость сможет стать частью музыкального действа: вместе с артистами спеть знакомые с детства песни, ощутить атмосферу ностальгии и пережить вновь те тёплые чувства, которые дарят любимые анимационные истории. Концерт пройдет в формате караоке, что создаст неповторимую атмосферу единства и радости.

Утренний концерт для всей семьи

Это утро станет настоящим подарком для всей семьи. Вы не просто послушаете музыку, а активно поучаствуете в празднике: погрузитесь в веселое исполнение любимых композици, поиграете на шумовых инструментах вместе с артистами и вспомните самые трогательные песни, которые объединяют поколения. А после концерта дети смогут поиграть на концертных инструментах под чутким руководством исполнителей.

Не упустите возможность провести время в кругу семьи под звуки любимых мелодий! Ждем вас на концерте-караоке «Любимые мультфильмы»!

Проект «Город Муз» доверяется разработкой творческих проектов таким учреждением, как Мариинский театр, Петербургская филармония и Академическая Капелла. Мы гордимся, что наш проект вошел в ТОП-100 лучших проектов ФПГ.

Исполнители: