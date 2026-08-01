Детский интерактивный концерт в Санкт-Петербурге

В Музее-квартире Николая Андреевича Римского-Корсакова состоится удивительное событие – детский интерактивный концерт «Юный Моцарт». В программе прозвучат произведения великого Вольфганга Амадея Моцарта и других знаменитых композиторов, которые юный Моцарт разучивал в своем детстве.

Исполнители Софья Лоос (скрипка) и Валентин Дмитриев (фортепиано) готовят музыкальное представление, в котором маленькие гости не только услышат музыку, но и станут активными участниками. Дети смогут танцевать и играть на детских шумовых инструментах, а после концерта попробовать себя на концертных инструментах под руководством исполнителей.

О программе концерта

Детский проект «Город Муз» предлагает юным зрителям уникальную возможность оказаться в удивительном мире детства гения. Музыка Моцарта, а также произведения его современников откроют двери в атмосферу творчества и радости.

Концерт позволит детям почувствовать, как начиналось становление великого композитора. Через мелодии и ритмы они узнают о его музыкальном языке, традициях предшественников и формировании уникального стиля.

Интерактивный элемент

Особенностью концертов проекта «Музыка в ползунках» является интерактивность. Маленькие участники не останутся просто слушателями; они будут активно вовлечены в музыкальный процесс. Этот концерт станет первым шагом к знакомству с великолепием музыки Моцарта в её естественном контексте.

Спешите предоставить своему ребенку возможность насладиться музыкальным богатством Моцарта, каждое произведение представит собой маленькую историю, полную открытий и праздника.

Где и когда

Концерт пройдет в Музее-квартире Н.А. Римского-Корсакова по адресу: Загородный проспект, 28. Продолжительность концерта - с 11:00.

Подходящий для детей с 0 лет. Будьте готовы к изобилию музыки и радости!