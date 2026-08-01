Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Детский интерактивный концерт «Юный Моцарт»
Киноафиша Детский интерактивный концерт «Юный Моцарт»

Детский интерактивный концерт «Юный Моцарт»

0+
Продолжительность 120 минут
Возраст 0+

О концерте

Детский интерактивный концерт в Санкт-Петербурге

В Музее-квартире Николая Андреевича Римского-Корсакова состоится удивительное событие – детский интерактивный концерт «Юный Моцарт». В программе прозвучат произведения великого Вольфганга Амадея Моцарта и других знаменитых композиторов, которые юный Моцарт разучивал в своем детстве.

Исполнители Софья Лоос (скрипка) и Валентин Дмитриев (фортепиано) готовят музыкальное представление, в котором маленькие гости не только услышат музыку, но и станут активными участниками. Дети смогут танцевать и играть на детских шумовых инструментах, а после концерта попробовать себя на концертных инструментах под руководством исполнителей.

О программе концерта

Детский проект «Город Муз» предлагает юным зрителям уникальную возможность оказаться в удивительном мире детства гения. Музыка Моцарта, а также произведения его современников откроют двери в атмосферу творчества и радости.

Концерт позволит детям почувствовать, как начиналось становление великого композитора. Через мелодии и ритмы они узнают о его музыкальном языке, традициях предшественников и формировании уникального стиля.

Интерактивный элемент

Особенностью концертов проекта «Музыка в ползунках» является интерактивность. Маленькие участники не останутся просто слушателями; они будут активно вовлечены в музыкальный процесс. Этот концерт станет первым шагом к знакомству с великолепием музыки Моцарта в её естественном контексте.

Спешите предоставить своему ребенку возможность насладиться музыкальным богатством Моцарта, каждое произведение представит собой маленькую историю, полную открытий и праздника.

Где и когда

Концерт пройдет в Музее-квартире Н.А. Римского-Корсакова по адресу: Загородный проспект, 28. Продолжительность концерта - с 11:00.

Подходящий для детей с 0 лет. Будьте готовы к изобилию музыки и радости!

Купить билет на концерт Детский интерактивный концерт «Юный Моцарт»

Помощь с билетами
В других городах
Август
30 августа воскресенье
11:00
Музей-квартира Римского-Корсакова Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, флигель во дворе

Фотографии

Детский интерактивный концерт «Юный Моцарт» Детский интерактивный концерт «Юный Моцарт»

В ближайшие дни

Гарри Топор и Тони Раут. Большой концерт под открытым небом
16+
Хип-хоп

Гарри Топор и Тони Раут. Большой концерт под открытым небом

23 августа в 20:00 Муз порт
от 2800 ₽
Бах и Бетховен. Орган и рояль
0+
Классическая музыка

Бах и Бетховен. Орган и рояль

5 сентября в 15:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1000 ₽
Тролль Гнёт Ель
16+
Рок Фолк

Тролль Гнёт Ель

10 октября в 19:00 Космонавт
от 2400 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше