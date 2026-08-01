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Детский интерактивный концерт «Классика – детям»
Киноафиша Детский интерактивный концерт «Классика – детям»

Детский интерактивный концерт «Классика – детям»

0+
Продолжительность 120 минут
Возраст 0+

О концерте

Классика — детям: интерактивный концерт для малышей в Петербурге

Музей-квартира Н.А. Римского-Корсакова приглашает юных зрителей на детский интерактивный концерт «Классика — детям». Проект «Город Муз» предлагает малышам и дошкольникам познакомиться с классической музыкой в уютном зале музея.

На сцене выступят талантливые музыканты: Мария Болконская (виолончель) и Елена Филипович (фортепиано). Они не только исполнят известные произведения великих композиторов, но и расскажут интересные истории, которые сделают концерт понятным и увлекательным как для детей, так и для их родителей.

О концерте

Детский проект «Город Муз» приглашает малышей 0+ и дошкольников на знаменитые воскресные концерты в уютном зале Н.А. Римского-Корсакова. Классическая музыка обладает исключительной чистотой и ясностью. Она помогает развивать воображение и эмоциональный интеллект маленьких слушателей. Этот концерт станет прекрасной возможностью познакомить детей с красотой и гармонией музыки.

Почему это важно

Классическая музыка, исполненная на виолончели и фортепиано, создаёт особую атмосферу. Виолончель с её бархатным и глубоким тембром напоминает человеческий голос, передавая эмоции — от нежности до страсти. Это идеальный инструмент для детского восприятия: в каждой ноте сохраняется ясность и гармония.

Перед каждым произведением артисты поделятся интересными фактами о музыке и композиторах, чтобы зрители смогли лучше понять и прочувствовать звучание классических произведений.

Исполнители

Концерт «Классика — детям» исполнят:

  • Мария Болконская — виолончель
  • Елена Филипович — фортепиано

Место: Музей-квартира Н.А. Римского-Корсакова

Адрес: Загородный пр-кт, 28

Купить билет на концерт Детский интерактивный концерт «Классика – детям»

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В других городах
Август
23 августа воскресенье
11:00
Музей-квартира Римского-Корсакова Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, флигель во дворе

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