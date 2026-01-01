Детский интерактивный концерт 0+ «Юный Моцарт»

Концерт для самых маленьких в музее-квартире Римского-Корсакова

В музее-квартире Николая Андреевича Римского-Корсакова пройдет детский интерактивный концерт «Юный Моцарт». В программе — произведения Вольфганга Амадея Моцарта и других великих композиторов, которые он разучивал в детстве. Исполнительница Софья Лоос (скрипка) выразительно передаст чистоту и ясность моцартовской мелодики.

Концерт пройдет в формате проекта «Музыка в ползунках» от «Города муз». Дети станут активными участниками музыкального праздника: они смогут танцевать и играть на детских шумовых инструментах.

Музыка великих композиторов

В этот утренний час «Город Муз» предлагает вам и вашим детям вместе с музыкой совершить путешествие во времени. Вы попадете в удивительный мир детства Моцарта, где прозвучат избранные произведения композитора и сочинения тех, кто вдохновил его в молодости.

Понимание музыки

В исполнении Софьи Лоос каждое произведение загремит ярко и выразительно. Зрители смогут ощутить, как начиналось становление музыкального гения, через ритмы и гармонии, которые помогли Моцарту постигнуть язык музыки и сформировать собственный стиль.

Интерактивность концерта

На концерте маленькие гости не будут просто слушателями. После мероприятия они смогут поиграть на концертных инструментах под руководством исполнителя. Это уникальная возможность познакомить ребенка с музыкой Моцарта в контексте его репертуара, который формировал самого композитора.

Исполнитель: Софья Лоос (скрипка)