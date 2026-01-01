Детский интерактивный концерт 0+ «Юный Моцарт»
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О концерте

Концерт для самых маленьких в музее-квартире Римского-Корсакова

В музее-квартире Николая Андреевича Римского-Корсакова пройдет детский интерактивный концерт «Юный Моцарт». В программе — произведения Вольфганга Амадея Моцарта и других великих композиторов, которые он разучивал в детстве. Исполнительница Софья Лоос (скрипка) выразительно передаст чистоту и ясность моцартовской мелодики.

Концерт пройдет в формате проекта «Музыка в ползунках» от «Города муз». Дети станут активными участниками музыкального праздника: они смогут танцевать и играть на детских шумовых инструментах.

Музыка великих композиторов

В этот утренний час «Город Муз» предлагает вам и вашим детям вместе с музыкой совершить путешествие во времени. Вы попадете в удивительный мир детства Моцарта, где прозвучат избранные произведения композитора и сочинения тех, кто вдохновил его в молодости.

Понимание музыки

В исполнении Софьи Лоос каждое произведение загремит ярко и выразительно. Зрители смогут ощутить, как начиналось становление музыкального гения, через ритмы и гармонии, которые помогли Моцарту постигнуть язык музыки и сформировать собственный стиль.

Интерактивность концерта

На концерте маленькие гости не будут просто слушателями. После мероприятия они смогут поиграть на концертных инструментах под руководством исполнителя. Это уникальная возможность познакомить ребенка с музыкой Моцарта в контексте его репертуара, который формировал самого композитора.

Присоединяйтесь к этому музыкальному празднику и откройте для ваших детей мир, полный гениальности и радости творчества!

Исполнитель: Софья Лоос (скрипка)

17 мая воскресенье
11:00
Музей-квартира Римского-Корсакова Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, флигель во дворе
от 800 ₽

В ближайшие дни

45 лет Ленинградскому Рок-клубу. Фестиваль «Наши в городе»
16+
Рок Русский рок Фестиваль
45 лет Ленинградскому Рок-клубу. Фестиваль «Наши в городе»
23 мая в 18:00 Ледовый дворец
от 2400 ₽
Джазовый концерт
6+
Джаз
Джазовый концерт
16 апреля в 17:00 Police Station
от 600 ₽
Sirens’ Cabaret: бурлеск эпохи Золотого Голливуда
18+
Танцевальный Живая музыка
Sirens’ Cabaret: бурлеск эпохи Золотого Голливуда
10 мая в 18:30 Благородная гниль
от 4700 ₽
Cтендап-туры топовых комиков в России
Концерты неоклассической музыки на любой вкус
Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
