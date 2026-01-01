Детский интерактивный концерт 0+ «Весенний Вивальди»

Классическая музыка для юных слушателей

Музей-квартира Николая Андреевича Римского-Корсакова открывает свои двери для детского интерактивного концерта, посвящённого произведениям Антонио Вивальди. В программе участвуют талантливые исполнители — скрипач Александр Миндиашвили и пианист Игорь Мажаров.

Концерт предполагает активное участие детей, которые смогут танцевать и играть на шумовых инструментах. Особенность этого события заключается в интерактивности: юные гости не только услышат живую музыку, но и сами станут её частью. После концерта дети получат возможность поиграть на концертных инструментах под чутким руководством музыкантов.

Музыкальное волшебство в мемориальном пространстве

Проект «Город Муз» приглашает семьи, интересующиеся классической музыкой и её интерактивными формами, насладиться атмосферой музыкального волшебства. Концерт состоится в стенах мемориального музея, где некогда творил великий композитор. Звуки скрипки в сочетании с богатством фортепианных мелодий позволят участникам по-новому открыть для себя творчество Вивальди и его яркие, эмоциональные произведения.

Музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова, находящаяся в историческом флигеле дома на Загородном проспекте, создаёт уникальную акустическую и эстетическую атмосферу для музыкальных мероприятий. Здесь, в обстановке конца XIX века, каждое звучание обретает особую глубину.

Приходите на концерт «Весенний Вивальди» и позвольте весне зазвучать яркими нотами гениального композитора.

Исполнители: Игорь Мажаров (фортепиано), Александр Миндиашвили (скрипка)