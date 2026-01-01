Детский интерактивный концерт 0+ «Утро детского барокко»
Киноафиша Детский интерактивный концерт 0+ «Утро детского барокко»

Детский интерактивный концерт 0+ «Утро детского барокко»

0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О концерте

Детский концерт в музее-квартире Римского-Корсакова

Музей-квартира Николая Андреевича Римского-Корсакова приглашает детей и их родителей на уникальный интерактивный концерт, где звучат произведения Антонио Вивальди. В исполнении талантливой Эмилии Кожевой прозвучит мандолина, которая раскроет все прелести барочной музыки: её лёгкость, прозрачность и изысканную орнаментику.

В рамках проекта «Город Муз» юные зрители смогут не только наслаждаться музыкой, но и стать её активными участниками. Во время концерта дети смогут танцевать и играть на шумовых инструментах, создавая атмосферу музыкального праздника.

Создание музыкального опыта

Каждое произведение в концерте будет исполнено с новыми красками, позволяя детям услышать знакомые мотивы по-новому. Живое исполнение на аутентичных инструментах обеспечит погружение в мир музыки эпохи барокко, сочетая уникальный тембр мандолины с камерной атмосферой.

Польза музыки для детей

Музыка барокко с её чёткими ритмическими структурами и ясными мелодическими линиями обогащает восприятие детей. Она развивает музыкальный слух, чувство формы и ритма, а также пробуждает эмоциональную отзывчивость. Этот концерт станет первым шагом в увлекательный мир классической музыки — лёгким и радостным.

Интерактивное участие

Особенностью концертов «Музыка в ползунках» является интерактивность. Маленькие слушатели не останутся только зрителями, а смогут активно участвовать в музыкальном действии, а после концерта у них будет возможность поиграть на музыкальных инструментах под руководством исполнителя.

Исполнитель: Эмилия Кожева (мандолина)

