Детский интерактивный концерт 0+ «Танцевальные ритмы мира»

Детский концерт в Музее-квартире Римского-Корсакова

Трио «SiverBand» приглашает вас на необычный концерт «Танцевальные ритмы мира», который пройдет в Музее-квартире Николая Андреевича Римского-Корсакова. В составе коллектива — Юлия Усова (скрипка), Павел Макаев (баян) и Тимур Сигидин (перкуссия). Это событие станет настоящим музыкальным праздником для всей семьи!

Музыка разных культур

В программе концерта можно услышать произведения, представляющие разнообразие мировых музыкальных традиций. Звучат ирландские польки и бретонский вальс, а также такие известные композиции, как «Канон» И. Пахельбеля, «Либертанго» А. Пьяццолла и джазовый стандарт «All of me». Также присутствуют произведения П. И. Чайковского и Дж. Гершвина. Такой разнообразный репертуар не оставит равнодушными ни родителей, ни детей!

Интерактивность для маленьких гостей

Особенностью концертов «Музыка в ползунках» является их интерактивный формат. Маленькие зрители не будут просто слушать музыку, а станут активными участниками — смогут танцевать и играть на детских инструментах. После концерта они смогут попробовать себя на концертных инструментах под чутким руководством исполнителей. Это отличный способ развить музыкальные навыки и любовь к искусству с раннего возраста.

О проекте «Город Муз»

Проект «Город Муз» зарекомендовал себя как один из лучших в России. В его рамках проводятся различные культурные мероприятия, в том числе для самых юных зрителей. Нам доверяют разработку творческих проектов Мариинский театр, Петербургская филармония, Академическая капелла и многие другие. Мы рады видеть вас на наших концертах!

Исполнители: Трио «SiverBand» в составе: Юлия Усова (скрипка), Павел Макаев (баян), Тимур Сигидин (перкуссия).