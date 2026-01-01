Детский интерактивный концерт 0+ «Секреты Вивальди»

Концерт классики для детей в Петербурге

Музей-квартира Николая Андреевича Римского-Корсакова приглашает на детский интерактивный концерт «Секреты Вивальди». Проект «Город Муз» представляет звучание квартета мандолин, который раскроет красоту и выразительность произведений великого композитора. Барочная музыка с её чёткими формами и ясными мелодиями положительно влияет на развитие детей, способствуя улучшению памяти, логики и концентрации.

Музыка и активное участие

На концертах «Музыка в ползунках» дети смогут не только слушать музыку, но и активно участвовать в музыкальном празднике, танцуя и играя на шумовых инструментах. Такой формат особенно понравится семьям с детьми, интересующимся классической музыкой и её влиянием на развитие.

Уникальное звучание квартета

В этот светлый утренний час вы вместе с ребёнком окунётесь в мир барочной музыки. Струны мандолин создадут лёгкое, прозрачное, но в то же время насыщенное звучание, раскроя перед вами все грани произведений Вивальди. Каждое звучание инструмента добавляет свою особую красоту в общую музыкальную палитру, создавая уникальную атмосферу старинного концерта.

Наука и музыка

Исследования показывают, что прослушивание музыки Вивальди благотворно влияет на детей и взрослых. Учёные замечают улучшение памяти и концентрации внимания у людей всех возрастов, что именуется «эффектом Вивальди». Эти результаты уже многие годы используются педагогами, логопедами и дефектологами.

Завораживающее воздействие

Даже если ваш ребёнок не знаком с классической музыкой, завораживающее звучание мандолин и гармония произведений Вивальди обязательно его очаруют. Взрослые смогут заново открыть для себя знакомые композиции и оценить их изысканность в интерпретации квартета.

Интерактивный формат

Концерты «Музыка в ползунках» отличаются интерактивностью. Маленькие гости становятся активными участниками музыкального праздника, танцуя и играя на детских шумовых инструментах. После концерта дети смогут поиграть на концертных инструментах под чутким руководством исполнителей.

Надёжные партнеры

Проект «Город Муз» сотрудничает с такими учреждениями, как Мариинский театр, Петербургская филармония и Академическая Капелла. Он вошёл в ТОП-100 лучших проектов ФПГ.

Квартет мандолин «Фейерверк»

Исполнители:

Екатерина Забайрачная (мандолина)

Алина Мухаматуллина (мандолина)

Татьяна Шеина (мандола)

Никита Яковлев (мандочелло)

