Детский интерактивный концерт 0+ «Путешествие в страну Джаз»

Джазовый концерт для самых маленьких в Музее-квартире Римского-Корсакова

Приглашаем маленьких зрителей и их родителей на детский интерактивный концерт «Путешествие в страну Джаз», который пройдет в Музее-квартире Николая Андреевича Римского-Корсакова. В программе — яркие джазовые композиции и произведения, которые находятся в близком к джазу стиле. Слушатели смогут насладиться такими шедеврами, как «Маленький негритёнок» Клода Дебюсси и «Весёлый саксофонист» Видофта.

Зажигательное музыкальное утро

Детский проект «Город Муз» предлагает незабываемое утро, наполненное зажигательными ритмами и атмосферой творческой свободы. Вместе с талантливыми музыкантами Алёной Мушинской (саксофон) и Марией Мальчевской (фортепиано) вас ждет настоящее музыкальное волшебство.

Музыка, которая запомнится

Фейерверк джазовых мелодий не оставит равнодушными никого. Вы услышите как игры и ритмы «Маленького негритёнка», так и задор «Весёлого саксофониста». Легенды джаза, такие как «Take 5» П. Дезмонда и «Тико?тико» Абреу, добавят разнообразия в музыкальную программу. Каждое произведение будет создано для того, чтобы подарить позитивные эмоции всем гостям.

Семейное развлечение

Концерт идеально подойдет для всей семьи. Даже если ваш ребенок еще не знаком с джазом, это утро станет для него настоящим открытием, пробуждающим интерес к музыке. Каждый сможет насладиться живым исполнением и провести время в теплой атмосфере, заполненной музыкой и радостью.

Интерактивный формат

Особенность концертов проекта «Город муз» заключается в интерактивности. Маленькие гости не только будут слушать музыку, но и станут активными участниками. Они смогут танцевать и играть на детских шумовых инструментах. После концерта дети получат возможность попробовать сыграть на концертных инструментах под руководством исполнителя.

Не упустите шанс начать выходной с настоящей музыкальной сказки! Встретимся на «Путешествии в страну Джаз» — это отличный способ зарядиться положительными эмоциями на целый день!

Исполнители: Алёна Мушинская (саксофон), Мария Мальчевская (фортепиано)