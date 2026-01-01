Детский интерактивный концерт 0+ «Музыка путешествий»
Киноафиша Детский интерактивный концерт 0+ «Музыка путешествий»

Детский интерактивный концерт 0+ «Музыка путешествий»

0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О концерте

Музыкальный концерт для детей в Петербурге

Музей-квартира Николая Андреевича Римского-Корсакова приглашает на интерактивный детский концерт «Музыка путешествий». В программе — музыкальные традиции различных стран, включая Америку, Германию, Италию, Францию, Молдову и Аргентину.

В исполнении талантливых музыкантов — Надежды Булыгиной (флейта) и Ирины Доманской (фортепиано) — зрители услышат изысканные композиции, отражающие колорит и характер фольклора этих народов. Нежный и певучий голос флейты в сочетании с выразительным звучанием фортепиано создаёт богатую палитру эмоций.

Интерактивный формат

Особенностью концерта является его интерактивность. Маленькие гости станут не просто зрителями, а активными участниками музыкального праздника. Они смогут танцевать и играть на детских шумовых инструментах. После концерта дети получат возможность поиграть на концертных инструментах под руководством исполнителей.

Разнообразие музыкальной культуры

«Музыка путешествий» — это возможность ощутить связь времён и традиций, открыв для себя многообразие мировой музыкальной культуры. Дети и их семьи смогут насладиться страстью аргентинских танго, изяществом французских мелодий, лиричностью молдавских напевов, энергичностью американских ритмов, строгостью немецких мотивов и великолепием итальянских композиций.

Доверие к проекту

Проект «Город Муз» является доверенным партнером таких учреждений, как Мариинский театр, Петербургская филармония и Академическая Капелла, а также вошел в ТОП-100 лучших проектов ФПГ. Приглашаем вас на наши концерты!

Исполнители: Надежда Булыгина (флейта) и Ирина Доманская (фортепиано).

Апрель
5 апреля воскресенье
11:00
Музей-квартира Римского-Корсакова Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, флигель во дворе
от 800 ₽

В ближайшие дни

Фрэнк Синатра. Концерт при свечах в клубе Douglas
6+
Джаз
Фрэнк Синатра. Концерт при свечах в клубе Douglas
27 марта в 19:00 Douglas
от 800 ₽
Чёрный Stand Up Концерт
18+
Юмор
Чёрный Stand Up Концерт
1 апреля в 20:30 Trans-Force
от 990 ₽
Саундтреки при свечах в оранжерее. Гарри Поттер, Игра Престолов и др.
6+
Неоклассика
Саундтреки при свечах в оранжерее. Гарри Поттер, Игра Престолов и др.
22 апреля в 19:00 Оранжерея Таврического сада
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
