Детский интерактивный концерт 0+ «Музыка путешествий»

Музыкальный концерт для детей в Петербурге

Музей-квартира Николая Андреевича Римского-Корсакова приглашает на интерактивный детский концерт «Музыка путешествий». В программе — музыкальные традиции различных стран, включая Америку, Германию, Италию, Францию, Молдову и Аргентину.

В исполнении талантливых музыкантов — Надежды Булыгиной (флейта) и Ирины Доманской (фортепиано) — зрители услышат изысканные композиции, отражающие колорит и характер фольклора этих народов. Нежный и певучий голос флейты в сочетании с выразительным звучанием фортепиано создаёт богатую палитру эмоций.

Интерактивный формат

Особенностью концерта является его интерактивность. Маленькие гости станут не просто зрителями, а активными участниками музыкального праздника. Они смогут танцевать и играть на детских шумовых инструментах. После концерта дети получат возможность поиграть на концертных инструментах под руководством исполнителей.

Разнообразие музыкальной культуры

«Музыка путешествий» — это возможность ощутить связь времён и традиций, открыв для себя многообразие мировой музыкальной культуры. Дети и их семьи смогут насладиться страстью аргентинских танго, изяществом французских мелодий, лиричностью молдавских напевов, энергичностью американских ритмов, строгостью немецких мотивов и великолепием итальянских композиций.

Доверие к проекту

Проект «Город Муз» является доверенным партнером таких учреждений, как Мариинский театр, Петербургская филармония и Академическая Капелла, а также вошел в ТОП-100 лучших проектов ФПГ.

Исполнители: Надежда Булыгина (флейта) и Ирина Доманская (фортепиано).