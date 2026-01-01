Детский интерактивный концерт 0+ «Моцарт детям»

Концерт для детей в Музее-квартире Римского-Корсакова

Дорогие родители! Проект «Город Муз» приглашает вас на детский интерактивный концерт «Моцарт детям». Это замечательная возможность познакомить ваших юных слушателей с волшебным миром классической музыки и открыть для них гениальные произведения Вольфганга Амадея Моцарта.

В исполнении талантливых пианисток Марии Ковалевской и Натальи Максимовой прозвучат избранные произведения великого композитора, которые будут покорять слушателей своей ясностью, изяществом и неподвластной временем красотой.

Атмосфера музея-квартиры Римского-Корсакова

Музей-квартира, в которой жил и творил Н. А. Римский-Корсаков, создает идеальную атмосферу для знакомства малышей с целительными звуками гармоничных композиций Моцарта. Это пространство наполнено вдохновением и прекрасными мелодиями. Проведите утро в тёплой обстановке вместе с семьей и подарите вашему ребенку первые яркие впечатления от живой классической музыки.

Идеальный концерт для самых маленьких

Музыка Моцарта особенно близка детскому восприятию: её чистота и мелодическая прозрачность способствуют развитию музыкального слуха, чувства ритма и эмоционального интеллекта. Каждое произведение станет маленьким открытием и принесет радость как детям, так и взрослым.

Одной из особенностей концертов «Музыка в ползунках» является их интерактивность: маленькие гости не будут просто слушателями, а станут активными участниками музыкального праздника, танцуя и играя на шумовых инструментах.

Не упустите шанс провести утро незабываемо! Ждём вас на концерте «Моцарт детям»!

Исполнители: Фортепианный дуэт «Duo Elan»: Мария Ковалевская и Наталья Максимова.