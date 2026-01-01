Детский интерактивный концерт 0+ «Детство с Моцартом»

Концерт проекта «Город Муз» для самых маленьких петербуржцев

Музей-квартира Николая Андреевича Римского-Корсакова приглашает на концерт «Детство с Моцартом». В программе прозвучат произведения Вольфганга Амадея Моцарта для скрипки и фортепиано. На сцене выступят лауреаты международных конкурсов — Софья Ермасова (скрипка) и Анастасия Бахвалова (фортепиано).

Интерактивный формат

Концерт подарит уникальные эмоции и откроет слушателям волшебный мир классической музыки. Юные зрители смогут поучаствовать в интерактивных играх, где они с удовольствием поиграют на шумовых инструментах, отгадают загадки и даже потанцуют. После концерта дети смогут попробовать себя в игре на концертных инструментах под чутким руководством исполнителей. Концерты проекта «Город Муз» всегда являются яркими событиями, где интерактивные игры и участие детей привносят особую атмосферу.

Концерт семейного формата

Слушатели могут по-настоящему проникнуться гениальной музыкой Моцарта. Виртуозные пассажи скрипки в исполнении Софьи Ермасовой harmoniously сольются с изысканной партией фортепиано, которую создаст Анастасия Бахвалова. Каждое произведение будет как откровение, раскрывающее мелодичность, безупречность форм и эмоциональную глубину композитора.

Этот концерт — отличная возможность для всей семьи насладиться шедеврами мировой классики. Независимо от вашего опыта в классической музыке, музыкальное утро «Детство с Моцартом» оставит теплый след в душе.

О проекте «Город Муз»

Проект «Город Муз» получил доверие таких учреждений, как Мариинский театр, Петербургская филармония и Академическая капелла. Он вошел в ТОП-100 лучших проектов ФПГ.

Исполнители: Софья Ермасова (скрипка) и Анастасия Бахвалова (фортепиано).