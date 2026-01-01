Детский интерактивный концерт 0+ «Детский джаз»
Детский интерактивный концерт 0+ «Детский джаз»

Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О концерте

Детский джаз в музее-квартире Римского-Корсакова

В Музей-квартире Николая Андреевича Римского-Корсакова пройдет детский интерактивный концерт «Детский джаз». В программе — зажигательные ритмы свинга, боссановы и латинские композиции, а также любимые мелодии из мультфильмов. Гости услышат виртуозные импровизации Чарли Паркера, а также творения Алана Менкена, хиты Джорджа Гершвина и Генри Манчини.

На сцене выступят талантливые музыканты: Аделина Касьяненко (флейта, блокфлейта и флейта-пикколо) и Алексей Писарев (бас-гитара и контрабас). Этот концерт принесёт радость семьям с маленькими детьми, которые любят принимать участие в музыкальных мероприятиях.

Яркое музыкальное событие

Дорогие друзья! Детский проект «Город Муз» приглашает вас и ваших детей на утренний концерт «Детский джаз», который подарит всем гостям море радости и вдохновения!

В уютной утренней атмосфере вы услышите зажигательные ритмы традиционных джазовых жанров: свинг, боссанова и латин. Также вас ждут полюбившиеся с детства мелодии из мультфильмов, включая шедевры великих композиторов.

Музыканты на сцене

Аделина Касьяненко виртуозно владеет тремя инструментами — флейтой, блокфлейтой и флейтой-пикколо. Тембры этих инструментов способны создать неповторимую палитру звуков, от нежного дыхания ветерка до заливистого свиста. Алексей Писарев мастерски сочетает игру на контрабасе и бас-гитаре, создавая глубокие мелодичные басы и обеспечивая прочный ритмический фундамент для импровизаций.

Ансамбль инструментов создаст уникальную атмосферу, показывая всю прелесть джазовой музыки: её свободу, энергию и возможность импровизации.

Интерактивность концерта

Одной из особенностей концерта «Музыка в ползунках» является его интерактивность. Маленькие гости станут активными участниками музыкального праздника, танцуя и играя на детских шумовых инструментах. После концерта дети смогут поиграть на концертных инструментах под чутким руководством исполнителей.

Проект «Город Муз» зарекомендовал себя с положительной стороны, сотрудничая с известными учреждениями, такими как Мариинский театр, Петербургская филармония и Академическая Капелла. Также он вошел в ТОП-100 лучших проектов ФПГ. До встречи на наших концертах!

Исполнители

Аделина Касьяненко (флейта, блокфлейта, флейта-пикколо)

Алексей Писарев (бас-гитара, контрабас)

Апрель
11 апреля суббота
11:00
Музей-квартира Римского-Корсакова Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, флигель во дворе
от 800 ₽

