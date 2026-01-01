Скоро в прокате «Доктор Гаф» 1
Детский интерактивный концерт 0+ «Да здравствует лето!»
Детский интерактивный концерт 0+ «Да здравствует лето!»

Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О концерте

Музыкальный праздник для всей семьи

Музей-квартира Николая Андреевича Римского-Корсакова приглашает на интерактивный детский концерт «Да здравствует лето!». В программе прозвучат мелодичные и энергичные пьесы, которые создадут атмосферу летнего времени.

На сцене выступят талантливые музыканты: Дмитрий Маховиков (кларнет) и Ольга Васильева (фортепиано). Их дуэт раскроет перед слушателями всю палитру летних эмоций — от лёгкости утреннего ветерка до яркого сияния полуденного солнца. Изысканное сочетание тембров кларнета и фортепиано создаст особую атмосферу, где тёплый голос кларнета дополнится богатством фортепианных красок, превращая каждую пьесу в маленькую музыкальную картину.

Музыкальные вдохновения

Программа концерта составлена так, чтобы передать самое сердце лета. Вы услышите:

  • мелодичные и воздушные композиции, излучающие свежесть рассветного утра;
  • ритмичные, энергичные пьесы, полные солнечного света и задора;
  • лирические миниатюры, навевающие образы цветущих лугов и тёплых вечеров.

Музыка станет проводником в мир ярких впечатлений и пробудит в каждом слушателе ощущение радости и свободы летнего времени.

Интерактивные элементы концерта

Этот концерт — прекрасная возможность провести утро всей семьёй и открыть для себя новые грани музыкального искусства. Для детей это станет первым шагом в увлекательный мир классической музыки. Взрослые смогут по-новому услышать знакомые мелодии и оценить мастерство исполнителей, вновь вернуться в беззаботные дни летних каникул.

Концерт «Да здравствует лето!» отличается своей интерактивностью: маленькие гости не просто слушатели, а активные участники музыкального праздника. Они смогут танцевать и играть на детских шумовых инструментах. А после концерта детей ждёт возможность поиграть на концертных инструментах под руководством исполнителей.

Проект «Город муз» с радостью сотрудничает с такими учреждениями, как Мариинский театр, Петербургская филармония и Академическая Капелла. «Город муз» вошёл в ТОП-100 лучших проектов ФПГ. Приглашаем вас на наши концерты!

Исполнители: Дмитрий Маховиков (кларнет), Ольга Васильева (фортепиано)

Май
31 мая воскресенье
11:00
Музей-квартира Римского-Корсакова Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, флигель во дворе
от 800 ₽

