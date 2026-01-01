Спектакль «Золушка». Детский инклюзивный балетный спектакль

Спектакль «Золушка» в постановке центра балета и изящных искусств Étoile

Центр балета и изящных искусств Étoile приглашает зрителей на волшебный детский спектакль «Золушка». Эта трогательная постановка, наполненная красотой танца, магией театра и великолепной музыкой Сергея Прокофьева, оживит любимую историю о добре, мечте и чуде.

На сцене Зимнего театра зрители окажутся в мире королевского бала, волшебства и настоящего чуда. Здесь классический балет, театральная эстетика и детская искренность соединяются в едином пространстве.

Уникальное объединение талантов

Особенностью спектакля станет уникальное объединение учеников центра Étoile, профессиональных артистов балета и детей с особенностями в развитии. Это сотрудничество показывает мощь классического искусства, музыки и творчества, вдохновляя зрителей верить в себя и свои мечты.

История о вере и красоте

«Золушка» — это не просто спектакль, а настоящая история о вере в себя, красоте души и силе мечты. Это выступление понравится тем, кто ценит красоту классического искусства и вдохновляющие рассказы, способные затронуть каждое сердце.