Детский хоровой концерт

Музыкальный вечер с детскими хоровыми коллективами в Новосибирской консерватории

Приглашаем вас на незабываемый концерт, в котором примут участие лучшие хоровые коллективы нашего города. Это событие обещает подарить зрителям море эмоций и радости.

Исполнители вечера

Вокально-хоровая студия «Радость» ДДТ им. В. Дубинина

Хор мальчиков «Оорные голоса»

Концертный хор «Кантабиле»

Сводный хор ДШИ №24 «Триумф»

Сводный хор «Вдохновение» ДШИ №21

Хоровые коллективы ДМШ №15

Образцовый коллектив НСО

Детский хор «Пятнашки»

Младший хор «Подснежники»

Что вас ждет?

Концерт объединит множество талантливых исполнителей, готовых продемонстрировать свое мастерство. Каждый из хоров представит свои лучшие номера, включая как классические, так и современные произведения.

Интересный факт

Вокально-хоровая студия «Радость» была основана более 20 лет назад и за это время успела завоевать множество наград на конкурсах различного уровня. Не упустите шанс услышать их выступление вживую!

Не пропустите это музыкальное событие — оно станет отличным поводом провести вечер в компании талантливых исполнителей и насладиться красотой хорового пения!