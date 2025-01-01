Меню
Детский хоровой концерт
Киноафиша Детский хоровой концерт

Детский хоровой концерт

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с детскими хоровыми коллективами в Новосибирской консерватории

Приглашаем вас на незабываемый концерт, в котором примут участие лучшие хоровые коллективы нашего города. Это событие обещает подарить зрителям море эмоций и радости.

Исполнители вечера

  • Вокально-хоровая студия «Радость» ДДТ им. В. Дубинина
  • Хор мальчиков «Оорные голоса»
  • Концертный хор «Кантабиле»
  • Сводный хор ДШИ №24 «Триумф»
  • Сводный хор «Вдохновение» ДШИ №21
  • Хоровые коллективы ДМШ №15
  • Образцовый коллектив НСО
  • Детский хор «Пятнашки»
  • Младший хор «Подснежники»

Что вас ждет?

Концерт объединит множество талантливых исполнителей, готовых продемонстрировать свое мастерство. Каждый из хоров представит свои лучшие номера, включая как классические, так и современные произведения.

Интересный факт

Вокально-хоровая студия «Радость» была основана более 20 лет назад и за это время успела завоевать множество наград на конкурсах различного уровня. Не упустите шанс услышать их выступление вживую!

Не пропустите это музыкальное событие — оно станет отличным поводом провести вечер в компании талантливых исполнителей и насладиться красотой хорового пения!

В других городах

Новосибирск, 21 сентября
Новосибирская консерватория им. Глинки Новосибирск, Советская, 31
13:00 от 300 ₽

