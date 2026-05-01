Заключительный концерт детского хора «Аврора»

В МКЗ «Зарядье» выступит детский хор «Аврора» из Детской школы искусств имени В. В. Крайнева. Художественный руководитель и дирижёр хора — Анастасия Беляева, а руководство Младшим хором осуществляет Влада Дургарян. Партия фортепиано принадлежит Ирине Зайцевой, световое оформление создаст Дарья Дерябина. На сцене предстанут около двухсот певцов.

Хор «Аврора» известен разнообразием своего репертуара — от народных детских песен до крупных музыкальных произведений эпох и стилей. Концерт, несомненно, привлечёт любителей детского вокала и ценителей классической музыки.

Детали о коллективе

«Аврора» работает уже более пятнадцати лет и зарекомендовала себя как один из самых ярких и профессионально сильных детских хоров России. За это время хор представил множество программ, что сделало его популярным среди зрителей.

Программа концерта

Программа концерта может изменяться:

I отделение