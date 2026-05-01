Детский хор «Аврора»
Киноафиша Детский хор «Аврора»

Детский хор «Аврора»

О концерте

Заключительный концерт детского хора «Аврора»

В МКЗ «Зарядье» выступит детский хор «Аврора» из Детской школы искусств имени В. В. Крайнева. Художественный руководитель и дирижёр хора — Анастасия Беляева, а руководство Младшим хором осуществляет Влада Дургарян. Партия фортепиано принадлежит Ирине Зайцевой, световое оформление создаст Дарья Дерябина. На сцене предстанут около двухсот певцов.

Хор «Аврора» известен разнообразием своего репертуара — от народных детских песен до крупных музыкальных произведений эпох и стилей. Концерт, несомненно, привлечёт любителей детского вокала и ценителей классической музыки.

Детали о коллективе

«Аврора» работает уже более пятнадцати лет и зарекомендовала себя как один из самых ярких и профессионально сильных детских хоров России. За это время хор представил множество программ, что сделало его популярным среди зрителей.

Программа концерта

Программа концерта может изменяться:

I отделение

  • И. Брамс — 15 народных детских песен для голоса и фортепиано, WoO 31
  • Г. Перселл — We the Spirits of the Air (из оперы «Королева индейцев»)
  • Дж. Верди — Laudi alla Vergine Maria (из цикла «Четыре духовные пьесы»)
  • Г. Гендель — «Аллилуйя» (из оратории «Мессия»)

Май
31 мая воскресенье
13:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
