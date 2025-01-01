Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Детский день
Киноафиша Детский день

Спектакль Детский день

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Детский день: театральный праздник для всей семьи

Уникальная возможность для юных творцов

«Детский день» — это замечательная возможность для детей и их родителей стать частью настоящего театрального праздника. В этом мероприятии юные актёры под руководством профессиональных режиссёров Театра Поколений создадут свой собственный спектакль и выступят в нём.

Творческие команды и увлекательные задания

Все участники будут разделены на команды. Некоторые отправятся в костюмерный цех, где создадут элементы костюмов для постановки. Другие станут реквизиторами, а третьи — актёрами, готовыми выйти на сцену. Это отличная возможность не только научиться новым навыкам, но и увидеть, как работает театральный процесс изнутри.

Спектакли и экскурсии

По традиции, «Детский день» открывается спектаклями, подготовленными нашими гостями — известными детскими театральными студиями Петербурга. Затем, в течение дня, артисты Театра Поколений проведут экскурсию по цехам театра, чтобы показать детям и родителям, как создаётся волшебный мир театра.

Ланч и репетиции

По завершении экскурсии все участники смогут отдохнуть за горячим ланчем. После этого начнутся репетиции, где дети смогут воплотить свои идеи на сцене и продемонстрировать свои таланты.

Присоединяйтесь к «Детскому дню» и погрузитесь в атмосферу творчества и радости, ведь этот день подарит незабываемые впечатления как детям, так и их родителям!

Купить билет на спектакль Детский день

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
31 октября пятница
12:00
Театр Поколений Санкт-Петербург, Курляндская, 49
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Перформанс с актером «Хищник»
16+
Перформанс Иммерсивный
Перформанс с актером «Хищник»
23 ноября в 00:40 «Взаперти» в Соляном
от 10200 ₽
Квест «Алиса в Стране Чудес»
6+
Иммерсивный
Квест «Алиса в Стране Чудес»
16 октября в 22:05 «Взаперти» в Соляном
от 7600 ₽
Квест «Иллюзия обмана»
6+
Иммерсивный
Квест «Иллюзия обмана»
4 декабря в 19:50 «Взаперти» в Соляном
от 6600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше