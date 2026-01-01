Оповещения от Киноафиши
Детский альбом
Киноафиша Детский альбом

Спектакль Детский альбом

Постановка
Зазеркалье 6+
Продолжительность 110 минут
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль «Детский альбом» в театре «Зазеркалье»

«Детский альбом» — это музыкальный спектакль, который погружает зрителей в мир детства и его ярких эмоций. В центре сюжета — жизнь мальчика, живущего в доме, где происходит множество интересных событий. Он играет с друзьями, учится в школе и испытывает радости и переживания, знакомые каждому взрослому.

Постановка создана известными режиссерами Набоковым В.В. и Толстым Л.Н., которые зарекомендовали себя в театре и музыкальной сфере. В спектакле фортепианный альбом Петра Чайковского обрамляет песни и танцы, возвращая зрителей к приятным воспоминаниям о детстве.

Тематическая глубина

Спектакль напоминает о важных моментах семейной жизни — как веселых, так и грустных. Для взрослых этот спектакль станет возможностью вспомнить о своем детстве, а для детей от 7 до 11 лет — увлекательно провести время в компании близких.

Аудитория и актерский состав

«Детский альбом» интересен не только детям, но и взрослым, что делает его отличным выбором для семейного досуга. Спектакль уже успел оставить свой след в сердцах целых поколений зрителей и прошел через несколько смен актерского состава, продолжая привлекать внимание новой аудитории.

Фотографии

Детский альбом Детский альбом Детский альбом Детский альбом Детский альбом
