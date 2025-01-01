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Билеты от 500₽
Киноафиша Детский альбом П.И. Чайковского

Детский альбом П.И. Чайковского

16+
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Детский альбом П.И. Чайковского: Концерт классической музыки

Центральный дом работников искусств приглашает вас на уникальный концерт, посвященный шедевру классической музыки — «Детскому альбому» П.И. Чайковского. Это произведение, написанное в 1878 году, стало настоящей классикой и до сих пор радует слушателей своей простотой и глубиной.

О концерте

В программе концерта будут представлены все пьесы из «Детского альбома», которые отличаются яркими мелодиями и разнообразием музыкальных образов. Эти произведения прекрасно подходят как для взрослых, так и для детей, что делает концерт идеальным для семейного посещения.

Интересные факты

  • «Детский альбом» был написан в память о племянниках Чайковского и задумывался как подарок для них.
  • В каждой пьесе отражены различные настроения и образы, что делает каждую из них уникальной.
  • Концертная программа включает не только сольные номера, но и ансамбли, что добавляет динамики и разнообразия в исполнение.

Билеты

Билеты на концерт можно приобрести на сайте Центрального дома работников искусств и в кассах театра. Рекомендуем заранее позаботиться о покупке, так как этот концерт обещает стать настоящим событием сезона!

Приходите на «Детский альбом» Чайковского и окунитесь в мир классической музыки, который подарит вам незабываемые эмоции!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 ноября
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
15:00 от 500 ₽

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