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Детский альбом. Музыка П.И. Чайковского
Киноафиша Детский альбом. Музыка П.И. Чайковского

Детский альбом. Музыка П.И. Чайковского

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт музыки П.И. Чайковского для детей

Сложно найти более подходящее произведение для первого знакомства с классикой, чем «Детский альбом» Петра Ильича Чайковского. Каждая миниатюра, входящая в этот сборник, близка и понятна детям, позволяя им погрузиться в мир музыки с легкостью и удовольствием.

Музыка, близкая каждому ребенку

Дети любят пошалить, слушать сказки, радоваться новым игрушкам и наблюдать за окружающим миром. Чайковский мастерски рисует живые музыкальные картинки детской жизни, тонко ощущая переживания ребенка. В его произведениях можно услышать:

  • Певучую мелодию нежности к маме,
  • Легкий марш солдатиков,
  • Печаль по поводу болезни любимой куклы.

Исполнители концерта

Концерт исполнит Квинтет духовых инструментов «Час птиц», состоящий из талантливых музыкантов:

  • Александра Вересова (флейта),
  • Полина Орлова (гобой),
  • Андрей Чижовкин (фагот),
  • Борис Жвакин (кларнет),
  • Егор Проскуряков (валторна).

Ведущая концерта — Ольга Крючкова, которая поможет маленьким слушателям глубже понять и ощутить музыку Чайковского.

Интересные факты

«Детский альбом» был написан в 1878 году и включает 24 короткие пьесы, каждая из которых рассказывает свою историю. Эта музыка не только развлекает, но и развивает у детей чувство ритма и мелодии, что делает концерт идеальным для юных зрителей.

Не упустите возможность познакомить ваших детей с классической музыкой в увлекательной и доступной форме!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 25 октября
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
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