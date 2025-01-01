Творческая лаборатория «Велесёнок» в Театре ВелесО

Театр ВелесО приглашает вас и ваших детей на уникальное событие — Детскую творческую лабораторию «Велесёнок». Это праздник творчества и фантазии, который подарит юным участникам увлекательное театральное приключение!

Что вас ждет?

В лаборатории «Велесёнок» дети вместе с профессиональными актёрами окунутся в мир творчества и совместного искусства. Каждое занятие — это настоящее путешествие в мир актёрского мастерства. Здесь юные участники научатся:

быть уверенными и раскрепощёнными;

ощущать пространство и взаимодействовать с окружающими;

владеть своим телом и развивать внимательность к деталям.

Развитие ключевых навыков

Мы поможем раскрыть внутренний потенциал ваших детей через весёлые тренинги и интерактивные игры. Это не просто занятия, а возможность развить важные навыки, которые пригодятся в жизни.

Финальное событие

В завершение лаборатории всех участников ждёт самое главное событие — создание общей театральной истории, вдохновлённой мифами и сказками. Это не просто спектакль, а волшебное коллективное творчество, где каждый ребёнок станет полноправным создателем своей сказки.

Подарите своему ребенку праздник!

Пригласите своего ребёнка на праздник творчества в театральной лаборатории «Велесёнок». Здесь магия искусства и радость общения превращаются в незабываемый опыт!