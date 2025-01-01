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Киноафиша Детская творческая лаборатория «Велесёнок»

Детская творческая лаборатория «Велесёнок»

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О концерте/спектакле

Творческая лаборатория «Велесёнок» в Театре ВелесО

Театр ВелесО приглашает вас и ваших детей на уникальное событие — Детскую творческую лабораторию «Велесёнок». Это праздник творчества и фантазии, который подарит юным участникам увлекательное театральное приключение!

Что вас ждет?

В лаборатории «Велесёнок» дети вместе с профессиональными актёрами окунутся в мир творчества и совместного искусства. Каждое занятие — это настоящее путешествие в мир актёрского мастерства. Здесь юные участники научатся:

  • быть уверенными и раскрепощёнными;
  • ощущать пространство и взаимодействовать с окружающими;
  • владеть своим телом и развивать внимательность к деталям.

Развитие ключевых навыков

Мы поможем раскрыть внутренний потенциал ваших детей через весёлые тренинги и интерактивные игры. Это не просто занятия, а возможность развить важные навыки, которые пригодятся в жизни.

Финальное событие

В завершение лаборатории всех участников ждёт самое главное событие — создание общей театральной истории, вдохновлённой мифами и сказками. Это не просто спектакль, а волшебное коллективное творчество, где каждый ребёнок станет полноправным создателем своей сказки.

Подарите своему ребенку праздник!

Пригласите своего ребёнка на праздник творчества в театральной лаборатории «Велесёнок». Здесь магия искусства и радость общения превращаются в незабываемый опыт!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Конно-драматический театр «Велесо» Санкт-Петербург, Всеволожский р-н, дер. Лепсари, база «Спутник»
12:00 от 2750 ₽

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