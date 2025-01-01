Детская школа КВН в Ельцин Центре

Детский Центр «18» приглашает ребят от 6 до 16 лет стать частью захватывающего мира КВН. Это уникальная возможность для юных комиков, стремящихся проявить свои таланты и найти новых друзей в команде.

Что такое детский КВН?

КВН — одно из самых массовых молодежных движений в России, объединяющее тысячи участников, от школьников до профессионалов. Однако, детский КВН — это не просто игра. Это место, где ребята умеют шутить и импровизировать, учатся работать в команде и развивают свои актерские навыки.

Что предлагается?

Под руководством опытного наставника, Всеволода Шарыпова, упражняйтесь в создании юмористического контента, придумывании сценариев, разработке костюмов и постановке номеров. Занятия помогут вам прокачать навыки держаться на сцене и будут насыщены опытом общения с участниками телевизионных лиг КВН, авторами и сценаристами шоу «Уральские пельмени» и стендап-комиками.

Перспективы участия

Вас ждет участие в Открытом фестивале команд КВН, Региональной и Всероссийской Юниор-Лиге, а также летних лагерях КВН. В перспективе — съемки в телевизионном шоу «КВН Дети»!

График занятий

Занятия проводятся каждую неделю по средам и воскресеньям, и количество мест в команде ограничено. Убедитесь, что успели записаться!