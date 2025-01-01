Детская Новогодняя ёлка «Встреча с Дедом Морозом»

Новогодняя ёлка в Jam club

В этом году Jam club приглашает на детскую новогоднюю ёлку! В программе мероприятия вас ждет живое джазовое исполнение любимых новогодних мелодий, а также волшебная сказка с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Подарки и атмосфера праздника

Каждый ребёнок получит подарок, что добавит радости и магии к празднику. Атмосфера вечеринки создаст уникальное настроение как для детей, так и для взрослых, позволяя всем участникам насладиться своим временем вместе.

Идеальный выбор для семейного отдыха

Это событие станет отличным вариантом для семей, которые ищут уютное и душевное место для встречи Нового года. Здесь соберутся все элементы праздника: музыка, сказка и, конечно, хорошее настроение!