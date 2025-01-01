Меню
Детская новогодняя ёлка на Фабрике Джелато
0+
Возраст 0+

О выставке

Спасаем новогоднее мороженое вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой

Однажды, накануне Нового года, Дед Мороз заглянул в свою морозилку и ужаснулся — все три тонны джелато исчезли! Праздник под угрозой: миллионы детей по всему миру могут оказаться без своего любимого десерта. У вас есть возможность помочь Деду Морозу и Снегурочке вернуть всё на свои места и спасти Новый Год!

Что вас ждет на спектакле?

  • Увлекательное приключение с Дедом Морозом, Снегурочкой и доброй итальянской феей Бефаной.
  • Захватывающий квест, в котором детям предстоит решить загадку пропавших 3 тонн джелато и выйти на след злодея.
  • Дегустация джелато — нужно будет понять, нашли ли мы именно то, что необходимо Деду Морозу.
  • Интерактивная елка с музыкой и хороводом, которая создаст волшебную атмосферу праздника.
  • Видеопривет от Баббо Натале прямо из солнечной Италии.
  • Новогодние подарки и море эмоций, которые останутся в памяти на весь 2026 год.

Подробности

Продолжительность спектакля — 1 час 15 минут. Не упустите шанс стать частью этого волшебного события и помочь героям вернуть радость в Новый год!

Декабрь
Январь
21 декабря воскресенье
14:30
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 2000 ₽
29 декабря понедельник
16:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 2000 ₽
2 января пятница
11:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 2000 ₽
16:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 2000 ₽
4 января воскресенье
16:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 2000 ₽
6 января вторник
11:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 2000 ₽
16:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 2000 ₽
8 января четверг
16:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 2000 ₽

