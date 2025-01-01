Спасаем новогоднее мороженое вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой

Однажды, накануне Нового года, Дед Мороз заглянул в свою морозилку и ужаснулся — все три тонны джелато исчезли! Праздник под угрозой: миллионы детей по всему миру могут оказаться без своего любимого десерта. У вас есть возможность помочь Деду Морозу и Снегурочке вернуть всё на свои места и спасти Новый Год!

Что вас ждет на спектакле?

Увлекательное приключение с Дедом Морозом, Снегурочкой и доброй итальянской феей Бефаной.

Захватывающий квест, в котором детям предстоит решить загадку пропавших 3 тонн джелато и выйти на след злодея.

Дегустация джелато — нужно будет понять, нашли ли мы именно то, что необходимо Деду Морозу.

Интерактивная елка с музыкой и хороводом, которая создаст волшебную атмосферу праздника.

Видеопривет от Баббо Натале прямо из солнечной Италии.

Новогодние подарки и море эмоций, которые останутся в памяти на весь 2026 год.

Подробности

Продолжительность спектакля — 1 час 15 минут. Не упустите шанс стать частью этого волшебного события и помочь героям вернуть радость в Новый год!