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Билеты от 500₽
Киноафиша Детская музыкальная хоровая школа «Весна» имени А.С. Пономарева

Детская музыкальная хоровая школа «Весна» имени А.С. Пономарева

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Концерт детской музыкальной хоровой школы «Весна» имени А.С. Пономарева в Зарядье

Приглашаем вас на незабываемый концерт детской музыкальной хоровой школы «Весна» имени А.С. Пономарева, который состоится в живописном Зарядье. Это событие подарит вам возможность насладиться талантливым исполнением юных артистов и погрузиться в мир музыки.

Программа концерта

На концерте будет представлена разнообразная программа, включающая как классические произведения, так и современные аранжировки:

  • А. Пахмутова — «Дарите радость людям»
  • П. И. Чайковский — «Зима»
  • Подгайц — «Васильки»
  • Эстонская народная песня — «Хор нашего Яна»
  • Подгайц — три фрагмента из цикла «Ужаленный уж» (стихи Р. Мухи) — Российская премьера
  • Масканьи — «Ave Maria» (аранжировка Н. Авериной)
  • Спиричуэл — «Пройди горы, море, реки» (аранжировка С. Саймона)
  • Агиар — «Psalm 150»
  • Гольденвейзер — «Где гнутся над омутом лозы»
  • Русская народная песня — «По лугам вода разливалася»
  • Висков — «Зима»
  • Рубин — «Весеннее преображение», хоровые игрища на народные слова
  • Мартынов — «Заповеди блаженств»
  • Броннер — «Бесы», стихи А. С. Пушкина
  • Подгайц — Gloria, Kyrie, Alleluia из «Весенней мессы» для хора, органа и ударных
  • Роджерс — Сюита из кинофильма «Звуки музыки» (аранжировка для хора и инструментального ансамбля Е. Подгайца)

Интересные факты

Концерт станет не только прекрасным музыкальным событием, но и уникальной возможностью увидеть, как юные исполнители интерпретируют известные произведения и привносят в них свою индивидуальность. Не упустите шанс стать частью этого волшебства!

Место проведения: Зарядье.

Ждем вас на концерте, который наполнит ваше сердце радостью и музыкальным вдохновением!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 января
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
13:00 от 500 ₽

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