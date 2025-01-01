Детская музыкальная хоровая школа «Весна» имени А.С. Пономарева

Концерт детской музыкальной хоровой школы «Весна» имени А.С. Пономарева в Зарядье
Приглашаем вас на незабываемый концерт детской музыкальной хоровой школы «Весна» имени А.С. Пономарева, который состоится в живописном Зарядье. Это событие подарит вам возможность насладиться талантливым исполнением юных артистов и погрузиться в мир музыки.
Программа концерта
На концерте будет представлена разнообразная программа, включающая как классические произведения, так и современные аранжировки:
- А. Пахмутова — «Дарите радость людям»
- П. И. Чайковский — «Зима»
- Подгайц — «Васильки»
- Эстонская народная песня — «Хор нашего Яна»
- Подгайц — три фрагмента из цикла «Ужаленный уж» (стихи Р. Мухи) — Российская премьера
- Масканьи — «Ave Maria» (аранжировка Н. Авериной)
- Спиричуэл — «Пройди горы, море, реки» (аранжировка С. Саймона)
- Агиар — «Psalm 150»
- Гольденвейзер — «Где гнутся над омутом лозы»
- Русская народная песня — «По лугам вода разливалася»
- Висков — «Зима»
- Рубин — «Весеннее преображение», хоровые игрища на народные слова
- Мартынов — «Заповеди блаженств»
- Броннер — «Бесы», стихи А. С. Пушкина
- Подгайц — Gloria, Kyrie, Alleluia из «Весенней мессы» для хора, органа и ударных
- Роджерс — Сюита из кинофильма «Звуки музыки» (аранжировка для хора и инструментального ансамбля Е. Подгайца)
Интересные факты
Концерт станет не только прекрасным музыкальным событием, но и уникальной возможностью увидеть, как юные исполнители интерпретируют известные произведения и привносят в них свою индивидуальность. Не упустите шанс стать частью этого волшебства!
Место проведения: Зарядье.
Ждем вас на концерте, который наполнит ваше сердце радостью и музыкальным вдохновением!