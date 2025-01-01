Детская музыкальная хоровая школа «Весна» имени А.С. Пономарева

Концерт детской музыкальной хоровой школы «Весна» имени А.С. Пономарева в Зарядье

Приглашаем вас на незабываемый концерт детской музыкальной хоровой школы «Весна» имени А.С. Пономарева, который состоится в живописном Зарядье. Это событие подарит вам возможность насладиться талантливым исполнением юных артистов и погрузиться в мир музыки.

Программа концерта

На концерте будет представлена разнообразная программа, включающая как классические произведения, так и современные аранжировки:

А. Пахмутова — «Дарите радость людям»

— «Дарите радость людям» П. И. Чайковский — «Зима»

— «Зима» Подгайц — «Васильки»

— «Васильки» Эстонская народная песня — «Хор нашего Яна»

— «Хор нашего Яна» Подгайц — три фрагмента из цикла «Ужаленный уж» (стихи Р. Мухи) — Российская премьера

— три фрагмента из цикла «Ужаленный уж» (стихи Р. Мухи) — Российская премьера Масканьи — «Ave Maria» (аранжировка Н. Авериной)

— «Ave Maria» (аранжировка Н. Авериной) Спиричуэл — «Пройди горы, море, реки» (аранжировка С. Саймона)

— «Пройди горы, море, реки» (аранжировка С. Саймона) Агиар — «Psalm 150»

— «Psalm 150» Гольденвейзер — «Где гнутся над омутом лозы»

— «Где гнутся над омутом лозы» Русская народная песня — «По лугам вода разливалася»

— «По лугам вода разливалася» Висков — «Зима»

— «Зима» Рубин — «Весеннее преображение», хоровые игрища на народные слова

— «Весеннее преображение», хоровые игрища на народные слова Мартынов — «Заповеди блаженств»

— «Заповеди блаженств» Броннер — «Бесы», стихи А. С. Пушкина

— «Бесы», стихи А. С. Пушкина Подгайц — Gloria, Kyrie, Alleluia из «Весенней мессы» для хора, органа и ударных

— Gloria, Kyrie, Alleluia из «Весенней мессы» для хора, органа и ударных Роджерс — Сюита из кинофильма «Звуки музыки» (аранжировка для хора и инструментального ансамбля Е. Подгайца)

Интересные факты

Концерт станет не только прекрасным музыкальным событием, но и уникальной возможностью увидеть, как юные исполнители интерпретируют известные произведения и привносят в них свою индивидуальность. Не упустите шанс стать частью этого волшебства!

Место проведения: Зарядье.

Ждем вас на концерте, который наполнит ваше сердце радостью и музыкальным вдохновением!