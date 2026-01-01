Концерт к 50-летию Детской музыкальной хоровой школы «Весна»

Детская музыкальная хоровая школа «Весна» имени А. С. Пономарёва отмечает свой юбилей. В этом сезоне зрители смогут насладиться уникальным спектаклем, посвящённым 50-летию школы. Художественный руководитель и дирижёр Надежда Аверина приглашает всех на незабываемое представление.

О спектакле

Это событие станет ярким моментом в культурной жизни нашего города. Спектакль объединит таланты юных артистов, которые продемонстрируют свои вокальные и сценические навыки. Программа включает в себя как классические произведения, так и современные композиции.

Что ждать зрителям

Зрители смогут стать свидетелями не только великолепного исполнения, но и захватывающих хореографических постановок. Ожидайте эмоциональных соло и совместных номеров, которые оставят незабываемые впечатления.

Почему это важно

Юбилей школы — это не только дань уважения её истории, но и отметка значимости хорового искусства для будущих поколений. Спектакль станет платформой для новых талантов и вдохновит молодое поколение на занятия музыкой и сценическим искусством.

Мы приглашаем всех, кто ценит красоту музыки и театра, стать частью этого важного события. Не упустите возможность поддержать юных артистов и насладиться их творчеством!