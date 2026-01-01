Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Детская музыкальная хоровая школа «Весна» имени А. С. Пономарёва
Билеты от 500₽
Киноафиша Детская музыкальная хоровая школа «Весна» имени А. С. Пономарёва

Детская музыкальная хоровая школа «Весна» имени А. С. Пономарёва

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте

Концерт к 50-летию Детской музыкальной хоровой школы «Весна»

Детская музыкальная хоровая школа «Весна» имени А. С. Пономарёва отмечает свой юбилей. В этом сезоне зрители смогут насладиться уникальным спектаклем, посвящённым 50-летию школы. Художественный руководитель и дирижёр Надежда Аверина приглашает всех на незабываемое представление.

О спектакле

Это событие станет ярким моментом в культурной жизни нашего города. Спектакль объединит таланты юных артистов, которые продемонстрируют свои вокальные и сценические навыки. Программа включает в себя как классические произведения, так и современные композиции.

Что ждать зрителям

Зрители смогут стать свидетелями не только великолепного исполнения, но и захватывающих хореографических постановок. Ожидайте эмоциональных соло и совместных номеров, которые оставят незабываемые впечатления.

Почему это важно

Юбилей школы — это не только дань уважения её истории, но и отметка значимости хорового искусства для будущих поколений. Спектакль станет платформой для новых талантов и вдохновит молодое поколение на занятия музыкой и сценическим искусством.

Мы приглашаем всех, кто ценит красоту музыки и театра, стать частью этого важного события. Не упустите возможность поддержать юных артистов и насладиться их творчеством!

Купить билет на концерт Детская музыкальная хоровая школа «Весна» имени А. С. Пономарёва

Помощь с билетами
Ноябрь
29 ноября воскресенье
13:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 500 ₽

В ближайшие дни

Концерт для детей на теплоходе
6+
Эстрада

Концерт для детей на теплоходе

30 мая в 15:00 Причал Национальный центр «Россия» (Сити-Экспоцентр)
от 2000 ₽
Classic Rock Legends Show. Grand Funk Railroad Tribute с GrandFuzzeRs
16+
Рок

Classic Rock Legends Show. Grand Funk Railroad Tribute с GrandFuzzeRs

30 мая в 18:00 Ритм-блюз
от 1200 ₽
Джазовый бранч | Арсений Сурин и Алина Кириенко
18+
Джаз

Джазовый бранч | Арсений Сурин и Алина Кириенко

21 июня в 16:00 Petter
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше