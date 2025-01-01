Меню
Детская изостудия «Зазеркалье» ноябрь 2025-26
Детская изостудия «Зазеркалье» ноябрь 2025-26

Возраст 0+

Ноябрь
25 ноября вторник
19:00
Новосибирский художественный музей Новосибирск, Красный просп., 5
от 3000 ₽

Лекторий: Эксперименты. А. Шевченко - И. Шадр
0+
Лекция
Лекторий: Эксперименты. А. Шевченко - И. Шадр
14 февраля в 13:30 Новосибирский художественный музей
от 300 ₽
Детская изостудия «Зазеркалье» декабрь 2025-26
0+
Мастер-класс
Детская изостудия «Зазеркалье» декабрь 2025-26
25 декабря в 19:00 Новосибирский художественный музей
от 3000 ₽
Детский мастер-класс: Белокаменная Москва
6+
Мастер-класс
Детский мастер-класс: Белокаменная Москва
26 октября в 15:00 Новосибирский художественный музей
от 650 ₽
